Criblé de dettes, un restaurant de James Harden ferme provisoirement

Thirteen, le chiffre treize, n'a plus exactement la cote à Houston. L'ancien numéro de James Harden aux Rockets, est aussi le nom d'un restaurant qu'avait ouvert l'actuel joueur des Clippers début 2021 dans la ville texane. Un peu plus de quatre ans plus tard, il est actuellement impossible d'entrer dans le bâtiment, où se trouve sur la porte un document notifiant la fermeture provisoire du lieu. La raison ? Des dettes importantes entre loyers impayés et différentes charges restant à être régularisées.

En tout, ce sont 2,2 millions de dollars qui sont réclamés à Thirteen. “Les serrures des portes des locaux ont été changées, et le locataire sera exclu en conséquence du non-paiement du loyer” indique un document affiché à la porte du restaurant relate le Houston Chronicle. Le quotidien a tenté d'avoir une réaction des gestionnaires de Thirteen, sans succès. Une nouvelle clé leur sera redonné s'ils s'acquittent des 2,2 millions de dollars de dette. Dans le même temps, l'établissement prenait pourtant toujours des réservations en ligne depuis le début de la semaine, malgré sa fermeture ordonnée lundi.

James Harden avait ouvert ce restaurant début 2021, au même moment où il avait poussé à être transféré des Rockets, direction les Nets. Le meneur a depuis porté les couleurs des Sixers et des Clippers, sans parvenir à décrocher de premier titre en carrière.