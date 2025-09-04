NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Criblé de dettes, un restaurant de James Harden ferme provisoirement

Publié le 4/09/2025 à 18:16 Twitter Facebook

NBA – Un établissement appartenant à James Harden à Houston a dû temporairement fermer ses portes, annonçant une dette de 2,2 millions de dollars.

James Harden avec les Clippers

Thirteen, le chiffre treize, n'a plus exactement la cote à Houston. L'ancien numéro de James Harden aux Rockets, est aussi le nom d'un restaurant qu'avait ouvert l'actuel joueur des Clippers début 2021 dans la ville texane. Un peu plus de quatre ans plus tard, il est actuellement impossible d'entrer dans le bâtiment, où se trouve sur la porte un document notifiant la fermeture provisoire du lieu. La raison ? Des dettes importantes entre loyers impayés et différentes charges restant à être régularisées.

En tout, ce sont 2,2 millions de dollars qui sont réclamés à Thirteen. “Les serrures des portes des locaux ont été changées, et le locataire sera exclu en conséquence du non-paiement du loyer” indique un document affiché à la porte du restaurant relate le Houston Chronicle. Le quotidien a tenté d'avoir une réaction des gestionnaires de Thirteen, sans succès. Une nouvelle clé leur sera redonné s'ils s'acquittent des 2,2 millions de dollars de dette. Dans le même temps, l'établissement prenait pourtant toujours des réservations en ligne depuis le début de la semaine, malgré sa fermeture ordonnée lundi.

James Harden avait ouvert ce restaurant début 2021, au même moment où il avait poussé à être transféré des Rockets, direction les Nets. Le meneur a depuis porté les couleurs des Sixers et des Clippers, sans parvenir à décrocher de premier titre en carrière.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Loris Belin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes