Programme du jour | À quelle place finiront les Bleus ? Et qui affronteront-ils ?

À 14h00, la France doit ainsi assurer face à l'Islande alors que la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie jouent dans le même temps un premier match à élimination directe. Le vainqueur sera en effet qualifié pour les huitièmes de finale alors que la Bosnie-Herzégovine sera éliminée si elle perd. De son côté, la Géorgie serait éliminée si elle perd mais également que l'Espagne gagne face à la Grèce, à partir de 20h30…

Les Bleus connaîtront donc leurs adversaires en huitièmes de finale à l'issue des matchs entre Israël et la Slovénie (17h00) puis entre la Pologne et la Belgique (20h30).

Mais c'est l'Espagne qui aura peut-être le plus de pression pour ce dernier jour des phases de poules. Car si la Bosnie-Herzégovine l'emporte face à la Géorgie, la Roja risque l'élimination en cas de défaite face à la Grèce.

PROGRAMME COMPLET

14h00 | Bosnie-Herzégovine – Géorgie (beIN Sports Max 4)

14h00 | France – Islande (TMC, TF1+ et beIN Sports 1)

17h00 | Israël – Slovénie (beIN Sports 1)

17h15 | Italie – Chypre (beIN Sports Max 4)

20h30 | Espagne – Grèce (beIN Sports 1)

20h30 | Pologne – Belgique (beIN Sports Max 4)