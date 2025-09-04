Preview France – Islande | Éviter le piège… et croiser les doigts

Néanmoins, les Islandais n'ont pas été ridicules du tout lors de leurs duels face à Israël, la Belgique, la Pologne et la Slovénie. Ils n'ont perdu ces quatre rencontres que par 36 points en cumulé, soit moins de dix points de moyenne. Ils ont donc globalement été dans les matchs, cédant même uniquement dans le money-time face aux Belges…

Néanmoins, Guerschon Yabusele a résumé le sentiment général : « Désolé de le dire comme ça, mais l’important c’est de ne pas faire les cons. » Avec ses 11 joueurs NBA/Euroleague, la troupe de Freddy Fauthoux doit s'imposer (14h00) face au Petit Poucet de ce Groupe D, et ainsi éviter (au minimum) la quatrième place.

Pour savoir à quelle place les Bleus finiront, et donc leur adversaire en huitièmes de finale, et leur partie de tableau, il faudra attendre les autres rencontres de la journée.

LES CLÉS DE LA RENCONTRE

– Ne pas subir dans la raquette. Avec seulement 24.8% de réussite à 3-points, l'Islande est l'équipe la plus faible de loin de cet EuroBasket 2025. Hormis Kristinn Palsson (37.5%), les autres shooteurs (Martin Hermannsson, Elvar Fridriksson, Jon Axel Gudmundsson…) ont globalement été très maladroits depuis le début de la compétition. La force de l'Islande, c'est surtout son impact à l'intérieur, avec le solide géant Tryggvi Hlinason (2m16), meilleur rebondeur (12.0) et contreur (2.5) de l'Euro jusqu'à présent.

Ce sera d'abord à Mam Jaiteh de contrôler l'impact du pivot de Bilbao, dans un secteur intérieur français très affaibli depuis la blessure d'Alexandre Sarr. Le futur joueur de Dubaï va devoir éviter les fautes, pour éviter de mettre toute l'Equipe de France en difficulté, car il est le seul à pouvoir répondre à la taille du géant adverse.

– Attendre de connaître son sort. Les Bleus ont néanmoins toutefois largement les ingrédients pour s'imposer face à la modeste Islande, déjà éliminée de la compétition. Surtout qu'en s'imposant, ils éviteraient à coup sûr la quatrième place du groupe, la Slovénie terminant forcément avec un bilan plus faible.

Si la France bat l'Islande, elle peut donc terminer première de son groupe, si la Slovénie bat Israël ou si Israël bat la Slovénie et que la Belgique bat la Pologne. La France peut terminer deuxième si elle bat l'Islande, qu'Israël bat la Slovénie et que la Pologne perd face à la Belgique. La France terminera troisième si elle bat l'Islande, qu'Israël bat la Slovénie et que la Pologne gagne face à la Belgique.

Les Bleus termineront également troisièmes s'ils perdent contre l'Islande, que la Slovénie bat Israël de moins de 4 points et que la Pologne gagne face à la Belgique. Ils finiront quatrièmes s'ils perdent contre l'Islande, que la Slovénie bat Israël de plus de 4 points et que la Pologne gagne face à la Belgique.

Quant à son adversaire en huitièmes de finale, c'est pour le moment impossible à prédire car la Grèce peut finir de la première à la quatrième place alors que l'Italie peut finir première ou deuxième, que l'Espagne peut finir de la deuxième à la cinquième place (et donc ne pas sortir des poules) alors que la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine peuvent également se qualifier, de la troisième à la quatrième place pour l'un, à la troisième place pour l'autre…

L'EFFECTIF DE L'ISLANDE

Meneurs : Sigtryggur Bjornsson (Tindastoll / Islande), Elvar Fridriksson (Maroussi / Grèce), Hilmar Henningsson (Stjarnan / Islande), Aegir Steinarsson (Stjarnan / Islande)

Arrières/ailiers : Jon Axel Gudmundsson (Burgos / Espagne), Orri Gunnarsson (Stjarnan / Islande), Martin Hermannsson (Alba Berlin / Allemagne), Kari Jonsson (Valur / Islande), Kristinn Palsson (Valur / Islande),

Intérieurs : Almar Atlason (Bradley Braves / NCAA), Tryggvi Hlinason (Bilbao / Espagne), Styrmir Thrastarson (Mons-Hainaut / Belgique)

Coach : Craig Pedersen

L'EFFECTIF DE LA FRANCE

Meneurs : Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas / Lituanie), Theo Maledon (Real Madrid / Espagne)

Arrières/ailiers : Isaïa Cordinier (Anadolou Efes / Turquie), Bilal Coulibaly (Washington Wizards / NBA), Nadir Hifi (Paris Basketball), Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia / Espagne), Elie Okobo (Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks / NBA)

Intérieurs : Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv / Israël), Mam Jaiteh (Dubai BC / Emirats Arabes Unis), Guerschon Yabusele (New York Knicks / NBA)

Coach : Freddy Fauthoux

DIFFUSION

À partir de 14h00, en clair sur TMC (et TF1+) mais également sur beIN Sports 1