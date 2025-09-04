Le Dream passe seul deuxième, les Sparks voient les playoffs s’éloigner

Un coup d'accélérateur et le Dream s'est envolé. Atlanta a dominé les Sparks de Los Angeles (86-75) dans un match au scénario limpide. Tout s'est joué dans le deuxième quart-temps, durant lequel la franchise de Géorgie a fait la différence pour ne plus être inquiétée.

Les Sparks savaient pourtant tout l'enjeu de ce match pour recoller à la huitième place synonyme de playoffs, alors que la dernière semaine de la saison régulière approche. Les coéquipières de Kelsey Plum (18 points, 7 passes) ont signé l'entame idéale en menant 10-0. Mais le retard à l'allumage du Dream n'a pas duré, et a laissé place à une domination quasi totale en première période. Atlanta a recollé en fin de premier quart-temps avant de prendre ses aises avec un 15-3 en début de deuxième quart pour prendre jusqu'à 14 points d'avance.

Los Angeles a une fois de plus vu sa défense plomber ses chances, avec 53 points encaissés à la mi-temps et 12 longueurs de retard. Le banc a également failli avec 13 petits points inscrits seulement et des productions quelconques de Cameron Brink (4 ballons perdus en 11 minutes) ou Julie Vanloo (3 minutes). Le Dream a pu contrôler l'écart jusqu'au buzzer final, grâce notamment à un solide 11/28 à 3-points (39.3%). Rhyne Howard a noirci la feuille avec 19 points, 5 passes décisives et 4 rebonds, double-doubles pour Brionna Jones (16 points, 13 rebonds dont 6 offensifs) et Jordin Canada (10 points, 10 passes décisives), son premier de la saison.

Cette 27e victoire – pour 14 défaites – place le Dream comme seul deuxième provisoire au classement, avec une victoire de plus que les Aces et le Mercury. Le leader de la Conférence Est est en ballottage favorable avec un calendrier sur le papier très abordable : un nouveau match contre le Sparks puis un double affrontement contre le Sun, avant-dernier de WNBA. Le match de vendredi devra absolument servir de revanche aux Sparks, sous peine de voir les espoirs de phase finale se réduire un peu plus. Los Angeles (19-21) compte 1,5 match de retard sur le Fever (21-20), actuellement huitième, deux sur le Storm septième (22-20) et trois sur les Valkyries (22-18).