Jalen McDaniels n’arrive pas seul aux Pelicans

À un mois du début de leur présaison qui commencera par deux matchs à Melbourne, les Pelicans ont officialisé l'arrivée de deux nouveaux joueurs : Jalen McDaniels (27 ans, 2m06) et Garrison Brooks (26 ans, 2m07).
Shams Charania avait vendu la mèche il y a plus de deux semaines maintenant concernant Jalen McDaniels, poste 3-4 à la recherche d'un nouveau défi après avoir seulement disputé quatre matchs la saison dernière, aux Wizards via un contrat de dix jours.
Installé il y a encore un peu plus de deux ans dans la rotation de Charlotte (10.6 points en moyenne sur 56 matchs), où il a été drafté en 2019, il a vu son statut dégringoler en flèche depuis, à Philadelphie puis en 2023/24 à Toronto, qui a fini par l'envoyer à San Antonio, où il a été coupé dans la foulée.
Aux côtés des 252 matchs NBA en carrière de Jalen McDaniels, le CV de Garrison Brooks pèse bien moins lourd. Formé à North Carolina pendant quatre ans avant de passer une dernière année à Mississippi State, le pivot non drafté en 2022 a déjà connu une saison en G-League, aux Westchester Knicks (13.5 points, 11.5 rebonds en moyenne sur 36 matchs), puis deux aux BC Wolves de Vilnius (Lituanie), tournant en moyenne à un peu plus de 7 points et 4 rebonds en moyenne en première division lituanienne ainsi qu'en Eurocup.
Les deux joueurs ont sans doute signé un contrat « Exhibit 9 », soit un contrat non garanti, avec New Orleans, au même titre que le meneur Jared Springer, qui aura également l'occasion de se montrer lors du camp d'entraînement. Il y a un bel enjeu à jouer pour eux puisqu'il reste un contrat garanti à pourvoir dans l'effectif de Willie Green. Les trois « two-way contracts » sont pour l'instant occupés par les arrières Trey Alexander et Bryce McGowens ainsi que l'intérieur Hunter Dickinson.
|Jalen McDaniels
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|CHA
|16
|18
|47.1
|37.5
|82.4
|0.9
|3.1
|4.1
|0.8
|2.2
|0.5
|0.7
|0.2
|5.6
|2020-21
|CHA
|47
|19
|46.8
|33.3
|70.3
|1.0
|2.6
|3.6
|1.1
|2.0
|0.6
|1.0
|0.4
|7.4
|2021-22
|CHA
|55
|16
|48.4
|38.0
|73.6
|0.7
|2.4
|3.1
|1.1
|1.7
|0.5
|0.7
|0.4
|6.2
|2022-23 *
|All Teams
|80
|24
|45.5
|33.2
|84.1
|0.8
|3.5
|4.3
|1.6
|2.6
|1.0
|1.2
|0.4
|9.4
|2022-23 *
|CHA
|56
|27
|44.7
|32.2
|84.6
|0.8
|4.0
|4.8
|2.0
|2.8
|1.2
|1.4
|0.5
|10.6
|2022-23 *
|PHL
|24
|18
|48.8
|40.0
|82.4
|0.8
|2.4
|3.2
|0.8
|2.1
|0.7
|0.5
|0.2
|6.7
|2023-24
|TOR
|50
|11
|34.4
|16.9
|73.0
|0.4
|1.2
|1.6
|0.7
|1.0
|0.4
|0.6
|0.1
|3.4
|2024-25
|WAS
|4
|2
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.2
|0.0
|0.2
|0.0
|0.0
|0.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.