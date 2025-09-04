Jalen McDaniels n’arrive pas seul aux Pelicans

À un mois du début de leur présaison qui commencera par deux matchs à Melbourne, les Pelicans ont officialisé l'arrivée de deux nouveaux joueurs : Jalen McDaniels (27 ans, 2m06) et Garrison Brooks (26 ans, 2m07).

Shams Charania avait vendu la mèche il y a plus de deux semaines maintenant concernant Jalen McDaniels, poste 3-4 à la recherche d'un nouveau défi après avoir seulement disputé quatre matchs la saison dernière, aux Wizards via un contrat de dix jours.

Installé il y a encore un peu plus de deux ans dans la rotation de Charlotte (10.6 points en moyenne sur 56 matchs), où il a été drafté en 2019, il a vu son statut dégringoler en flèche depuis, à Philadelphie puis en 2023/24 à Toronto, qui a fini par l'envoyer à San Antonio, où il a été coupé dans la foulée.

Aux côtés des 252 matchs NBA en carrière de Jalen McDaniels, le CV de Garrison Brooks pèse bien moins lourd. Formé à North Carolina pendant quatre ans avant de passer une dernière année à Mississippi State, le pivot non drafté en 2022 a déjà connu une saison en G-League, aux Westchester Knicks (13.5 points, 11.5 rebonds en moyenne sur 36 matchs), puis deux aux BC Wolves de Vilnius (Lituanie), tournant en moyenne à un peu plus de 7 points et 4 rebonds en moyenne en première division lituanienne ainsi qu'en Eurocup.

Les deux joueurs ont sans doute signé un contrat « Exhibit 9 », soit un contrat non garanti, avec New Orleans, au même titre que le meneur Jared Springer, qui aura également l'occasion de se montrer lors du camp d'entraînement. Il y a un bel enjeu à jouer pour eux puisqu'il reste un contrat garanti à pourvoir dans l'effectif de Willie Green. Les trois « two-way contracts » sont pour l'instant occupés par les arrières Trey Alexander et Bryce McGowens ainsi que l'intérieur Hunter Dickinson.

Jalen McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 16 18 47.1 37.5 82.4 0.9 3.1 4.1 0.8 2.2 0.5 0.7 0.2 5.6 2020-21 CHA 47 19 46.8 33.3 70.3 1.0 2.6 3.6 1.1 2.0 0.6 1.0 0.4 7.4 2021-22 CHA 55 16 48.4 38.0 73.6 0.7 2.4 3.1 1.1 1.7 0.5 0.7 0.4 6.2 2022-23 * All Teams 80 24 45.5 33.2 84.1 0.8 3.5 4.3 1.6 2.6 1.0 1.2 0.4 9.4 2022-23 * CHA 56 27 44.7 32.2 84.6 0.8 4.0 4.8 2.0 2.8 1.2 1.4 0.5 10.6 2022-23 * PHL 24 18 48.8 40.0 82.4 0.8 2.4 3.2 0.8 2.1 0.7 0.5 0.2 6.7 2023-24 TOR 50 11 34.4 16.9 73.0 0.4 1.2 1.6 0.7 1.0 0.4 0.6 0.1 3.4 2024-25 WAS 4 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.