Le retour de la Air Jordan 4 « Cave Stone »

La Air Jordan 4 fait partie de ces modèles qui ont réussi à traverser les époques tout en restant à la mode. Voilà maintenant plus de 36 ans que la paire est sortie, brillant notamment aux pieds de Michael Jordan au soir de « The Shot », lorsqu'il a inscrit ce « buzzer beater » de légende à Cleveland à l'occasion du Game 5 du premier tour des playoffs 1989

Depuis tout ce temps, Jordan Brand n'a que rarement manqué l'occasion pour glisser quelques coloris de la Air Jordan 4 au cours de l'année. L'été 2025 avait débuté avec le retour de la version « Rare Air » et va donc se conclure avec ce coloris « Cave Stone ».

Cette version rétro se présent avec une tige marron en cuir avec des finitions en noir, sur les œillets ou encore sur les différents logos présents sur la languette, le talon et sous la semelle. Celle-ci est assortie de touches de blanc pour compléter l'ensemble.

La Air Jordan 4 « Cave Stone » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.