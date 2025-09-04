Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Le retour de la Air Jordan 4 « Cave Stone »

Publié le 4/09/2025 à 11:06 Twitter Facebook

Sneakers – La Air Jordan 4 a opté pour ce coloris rétro en marron, noir et blanc pour cette rentrée 2025.

La Air Jordan 4 fait partie de ces modèles qui ont réussi à traverser les époques tout en restant à la mode. Voilà maintenant plus de 36 ans que la paire est sortie, brillant notamment aux pieds de Michael Jordan au soir de « The Shot », lorsqu'il a inscrit ce « buzzer beater » de légende à Cleveland à l'occasion du Game 5 du premier tour des playoffs 1989

Depuis tout ce temps, Jordan Brand n'a que rarement manqué l'occasion pour glisser quelques coloris de la Air Jordan 4 au cours de l'année. L'été 2025 avait débuté avec le retour de la version « Rare Air » et va donc se conclure avec ce coloris « Cave Stone ».

Cette version rétro se présent avec une tige marron en cuir avec des finitions en noir, sur les œillets ou encore sur les différents logos présents sur la languette, le talon et sous la semelle. Celle-ci est assortie de touches de blanc pour compléter l'ensemble.

La Air Jordan 4 « Cave Stone » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes