Programme du jour | Fin du suspense dans les Groupes A et B

C'est la dernière journée de la phase de poules dans les Groupes A et B, qui vont se croiser en huitièmes de finale de la compétition. En Lettonie.

L'EuroBasket 2025Dans le Groupe A, le premier enjeu est de savoir qui finira premier, entre la Turquie et la Serbie, toutes deux invaincues. Réponse à partir de 20h30, sur beIN Sports 1, pour le choc entre les deux pays…

À 13h45 (beIN Sports Max 5), l'Estonie et le Portugal vont se disputer la quatrième place de la poules, pour affronter le premier du Groupe B. Sans doute l'Allemagne, même si Dennis Schröder et ses coéquipiers doivent encore l'emporter face à la Finlande de Lauri Markkanen (19h30, beIN Sports 2) afin de valider leur première place.

Autre enjeu : est-ce que le Monténégro va assurer sa place en huitièmes de finale en battant la Grande-Bretagne ?

PROGRAMME COMPLET

12h30 | Monténégro – Grande-Bretagne (beIN Sports Max 4)
13h45 | Estonie – Portugal (beIN Sports Max 5)
15h30 | Lituanie – Suède (beIN Sports Max 4)
17h00 | République tchèque – Lettonie (beIN Sports Max 5)
19h30 | Finlande – Allemagne (beIN Sports 2)
20h15 | Turquie – Serbie (beIN Sports 1)

Par Dimitri Kucharczyk
