La NBA pleure George Raveling, coach et dirigeant influent chez Nike

Ancien joueur de Villanova, puis coach des universités de Washington State (1972‍–‍1983), Iowa (1983‍–‍1986) et Southern California (1986‍–‍1994), George Raveling s'est éteint à l'âge de 88 ans.

Un décès qui a entraîné une pluie d'hommages car George Raveling était une figure extrêmement influente dans le monde du basket, grâce à ses importantes responsabilités chez Nike. Assistant coach de l'équipe américaine lors des Jeux olympiques de 1984, à Los Angeles, il avait notamment aidé Phil Knight à signer Michael Jordan.

« George Raveling a influencé le basket à tous les niveaux et a été un pionnier de son essor mondial. Au cours de sa longue et influente carrière chez Nike, George a voyagé à travers le monde, encadrant plusieurs générations de joueurs et d'entraîneurs pour promouvoir le sport qui définissait son identité » a ainsi expliqué Adam Silver dans un communiqué. « Il a brisé les barrières en tant qu'entraîneur de basket universitaire et était une voix influente dans notre secteur. J'appréciais beaucoup mon amitié avec George et j'admirais la façon dont il dirigeait avec calme, dignité et respect. Il était tout simplement l'une des personnes les plus respectées dans le monde du basket. Au nom de tous les membres de la NBA, j'adresse mes sincères condoléances à la famille et aux amis de George, ainsi qu'aux innombrables personnes qu'il a marquées tout au long de sa vie extraordinaire. »

En 1963, il avait par ailleurs participé à assurer la sécurité lors de la célèbre « Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté » durant laquelle Martin Luther King prononça son discours historique « I have a dream ». À la fin de celui-ci, George Raveling avait récupéré les pages dactylographiées du texte.

Pendant longtemps, il a conservé précieusement le discours, même si on lui a offert plusieurs millions de dollars pour le lui racheter. En 2021, il l'avait finalement laissé à son ancienne université de Villanova.