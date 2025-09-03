Dirk Nowitzki conseille à Cooper Flagg d’apprendre des anciens

Attendu comme un joueur dominant dans les années à venir, Cooper Flagg a été drafté par les Mavericks, c'est-à-dire par une équipe très compétitive sur le papier, avec un effectif très prestigieux. Son arrivée à Dallas, son adaptation dans ce groupe et son niveau de jeu seront un des grands sujets de cet exercice 2025/26.

Le premier choix de la Draft va incarner le futur de la franchise dans un présent déjà palpitant. Désormais dans le Texas, le jeune talent a-t-il échangé avec la légende locale, Dirk Nowitzki ?

« Je n'ai pas encore rencontré Cooper Flagg, on ne s'est pas croisé », répond l'Allemand pour le Dallas Morning News. « On a échangé quelques textos après la Draft. Je lui ai souhaité la bienvenue dans la ville et fait savoir que s'il avait besoin de quoi que ce soit, j'étais là et ravi de l'aider. »

Le MVP 2007 est conscient qu'il n'a pas connu le début de carrière de Cooper Flagg. « Les débuts étaient compliqués pour moi. Je n'avais pas la personnalité pour dire aux autres de me regarder, que j'allais parler fort et qu'il fallait me suivre désormais », se souvient-il. « J'ai dû grandir et apprendre avec les erreurs. »

« Il faut garder ses yeux et ses oreilles ouverts. Apprendre des vétérans »

Néanmoins, Dirk Nowitzki peut tout de même souffler quelques astuces à l'ancien de Duke. « Il faut garder ses yeux et ses oreilles ouverts. Apprendre des vétérans. Il a des joueurs incroyables dans l'équipe avec Kyrie Irving, Klay Thompson, Anthony Davis, qui sont en NBA depuis un moment. Ils en savent tellement. Il faut poser des questions : sur la routine d'avant-match, sur l'alimentation, sur la préparation, sur les médias. »

« Ce fut la clé pour moi, au début, de regarder Michael Finley, qui était un véritable professionnel, ainsi que Steve Nash », raconte le champion NBA 2011. « J'avais AC Green, qui avait joué avec les Lakers du Showtime et c'était un grand pro. C'était un Ironman avec le record de matches joués de suite. Il était avec moi ma première saison et je l'ai regardé. Il était en grande forme physique à 38-39 ans. Je l'ai observé à l'entraînement : comment se prépare-t-il, comment s'étire-t-il ? »

Malgré ses énormes qualités, Cooper Flagg reste un rookie et doit apprendre son métier. Pour Dirk Nowitzki, il doit ainsi se mettre dans la position de l'élève.

« C'est ça mon conseil : apprendre le plus possible. Tout prendre et l'utiliser pour sa propre routine, pour trouver sa manière de faire. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Il faut être le plus naturel possible et trouver sa voie », résume-t-il.« Mais au début, il s'agit d'apprendre. Il y aura des moments difficiles, la transition n'est pas aisée car c'est la meilleure ligue du monde. »