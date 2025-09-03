Les playoffs s’agrandissent en G-League

Puisque la G-League compte désormais 31 franchises, dont 30 affiliées à une équipe NBA, les dirigeants ont décidé de célébrer leurs 25 ans en passant les playoffs de 12 à 16 équipes, comme en NBA. Pour la première fois, les huit meilleures équipes de chaque conférence accéderont aux playoffs au printemps. Auparavant, seules les six meilleures de chaque conférence étaient qualifiées.

Autre nouveauté : l'arrivée du Noblesville Boom. C'est tout simplement le nouveau nom des Indiana Mad Ants, la franchise affiliée aux Pacers. Elle a changé de nom après son déménagement à Noblesville pour jouer dans une toute nouvelle salle, l'Arena at Innovation Mile. Le premier match à domicile est programmé pour le 8 novembre face au Grand Rapids Gold.

Dans le calendrier dévoilé par la G-League, on retrouve le fonctionnement habituel avec le Tip-Off Tournament, qui précède la saison régulière. Ce tournoi débutera le vendredi 7 novembre, et il verra les équipes de la ligue réparties en quatre régions.

Chaque équipe disputera 14 matchs, et les quatre franchises affichant le meilleur pourcentage de victoires dans chaque région, ainsi que les quatre meilleures équipes restantes toutes régions confondues, se qualifieront pour le tournoi à élimination directe organisé lors du Winter Showcase à Orlando, du 19 au 22 décembre.

Pendant que ces huit formations disputeront ce Winter Showcase, la saison régulière débutera avec 36 matchs au menu, jusqu'à la fin mars. Puis donc place aux playoffs avec son passage à 16 équipes.