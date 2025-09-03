Matchs
Prêts pour le retour de la Air Jordan 5 « Fired Red » ?

Publié le 3/09/2025 à 14:22

Sneakers – La paire célèbre ses 35 printemps avec le retour de nombreux coloris emblématiques dont cette version “Fire Red” qu'on retrouve ici avec la languette en rouge et noir. Le modèle sera disponible en France le 13 septembre prochain !

Air Jordan 5Les coloris emblématiques continuent de se succéder pour la Air Jordan 5 qui va bientôt ajouter le « Fire Red » à sa collection prévue cette année pour les 25 ans de la paire.

Ce coloris reprend l’association mythique du temps bénie de l'époque Jordan aux Bulls, avec une tige en cuir blanc assortie de finitions en rouge « Fire Red », sur la semelle, les lacets, les œillets, ainsi qu'une languette noire comme lors de sa première sortie. Le logo 23 rouge brodé sur le côté, la semelle extérieure translucide et le « Nike Air » présent sur le talon complètent l'ensemble. Le “Jumpman” figurant sur la languette ressort également en rouge.

Comme annoncé en juin, la Air Jordan Fired Red va bien sortir le 13 septembre prochain et sera disponible sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.

Par Romain Davesne
