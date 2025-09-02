Programme du jour | La Pologne attend la France de pied ferme à 20h30

Mais la journée promet d'être riche, avec la Grèce (sans Giannis Antetokounmpo, gêné par son genou) qui va tenter de confirmer sa première place dans le Groupe C face à la Bosnie-Herzégovine (14h00), alors qu'Israël affronte la Belgique à la même heure.

Luka Doncic et la Slovénie doivent assurer face à l'Islande (17h00), tout comme la Géorgie face à Chypre (17h15) quand l'Italie et l'Espagne disputent un match très important à 20h30…

PROGRAMME COMPLET

14h00 | Grèce – Bosnie-Herzégovine (beIN Sports Max 5)

14h00 | Belgique – Israël (beIN Sports Max 4)

17h00 | Islande – Slovénie (beIN Sports 1)

17h15 | Chypre – Géorgie (beIN Sports Max 4)

20h30 | Italie – Espagne (beIN Sports Max 4)

20h30 | France – Pologne (TFX, TF1+ et beIN Sports 1)