Programme du jour | La Pologne attend la France de pied ferme à 20h30

Après leur défaite face à Israël, les Bleus vont tenter de se relancer face à la Pologne, invaincue et à domicile. Rendez-vous à 20h30, sur TFX, TF1+ et beIN Sports 1.

L'EuroBasket 2025Mais la journée promet d'être riche, avec la Grèce (sans Giannis Antetokounmpo, gêné par son genou) qui va tenter de confirmer sa première place dans le Groupe C face à la Bosnie-Herzégovine (14h00), alors qu'Israël affronte la Belgique à la même heure.

Luka Doncic et la Slovénie doivent assurer face à l'Islande (17h00), tout comme la Géorgie face à Chypre (17h15) quand l'Italie et l'Espagne disputent un match très important à 20h30…

PROGRAMME COMPLET

14h00 | Grèce – Bosnie-Herzégovine (beIN Sports Max 5)
14h00 | Belgique – Israël (beIN Sports Max 4)
17h00 | Islande – Slovénie (beIN Sports 1)
17h15 | Chypre – Géorgie (beIN Sports Max 4)
20h30 | Italie – Espagne (beIN Sports Max 4)
20h30 | France – Pologne (TFX, TF1+ et beIN Sports 1)

