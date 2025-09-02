À Katowice, la Pologne vient ainsi de battre successivement la Slovénie, Israël, puis l'Islande. Grâce à son naturalisé Jordan Loyd, le pays hôte de cette phase de poules maîtrise le money-time depuis le début de l'Euro.

Est-ce qu'il en sera de même face à l'Equipe de France ? Il faudra déjà que les Bleus évitent le scénario du match face à Israël, où ils ont lâché avant même les dernières minutes, lorsque les choses ne tournaient pas dans leur sens. Et ce sera sans doute sans Alex Sarr, touché au mollet et qui ne s'est pas entraîné hier…

LES CLÉS DE LA RENCONTRE

– Des cadres attendus au rebond. On le sait : cette version de l’Équipe de France est très homogène. Le danger peut venir de partout mais cela implique aussi que la hiérarchie est assez floue. Or, quand les choses tournent mal, il faut des joueurs capables de prendre le ballon et de calmer les choses, d'apporter de la sérénité, en attaque comme en défense. C'est notamment ce qu'on attend du capitaine Guerschon Yabusele, qui n'est clairement pas à son meilleur niveau depuis le début de cet EuroBasket.

« J’ai parlé avec les gars en leur disant que c’était déjà de ma faute en premier, mes attitudes aussi n’étaient pas forcément les bonnes sur le terrain. J’ai montré beaucoup de frustration » assume-t-il, alors qu'il ne tourne qu'à 8.0 points de moyenne après trois matchs, à seulement 28% de réussite au tir…

Globalement, et même si Freddy Fauthoux refuse pour le moment d'évoquer un changement de cinq majeur, les titulaires n'apportent pas assez, la France ayant du mal à lancer ses rencontres, ce que le sélectionneur a plusieurs fois fait remarquer. Très bons cette saison, on attend forcément plus de Théo Maledon et Isaïa Cordinier, qui ont également du mal à se mettre en route dans leurs rôles respectifs.

« On a été trop attentistes, on a laissé faire trop de choses et on est tombés dans le piège attendu » confesse encore Freddy Fauthoux au sujet de la dernière rencontre face à Israël. « Nous, le staff, aurions pu mettre des joueurs plus complémentaires pour créer des espaces et mieux bouger le ballon. Quand on a senti que le match nous échappait, on a baissé les bras. La Pologne est un bon test pour voir comment on va réagir. Sera-t-on vexés par ce qu'on a montré, animés par une cohésion totale et galvanisés ? C'est ce que je souhaite. »

– Contrôler le tandem Loyd – Ponitka. Plus de 55% des points de leur équipe. C'est l'impact du tandem Jordan Loyd (28.3 points par match) – Mateusz Ponitka (19.0), qui inscrit donc plus de la moitié des points de la Pologne (85.0) depuis le début de l'EuroBasket. Ce sont donc évidemment les deux joueurs à contrôler.

Le plus fou, concernant le joueur de l'AS Monaco, c'est son efficacité, puisqu'il tourne à 59% de réussite au tir dont 62% à 3-points. La bonne nouvelle, pour les Bleus, c'est que l'adresse de « Jordan Loydinsky » baisse à chaque match pour l'instant. De 64% face à la Slovénie à 59% face à Israël puis 50% contre l'Islande. D'ailleurs, il n'a réussi qu'un seul de ses cinq tirs à 3-points lors du dernier match, alors qu'il en était à 12/16 de loin jusque-là…

Évidemment, l’Équipe de France ne va pas simplement espérer que Jordan Loyd continue de perdre en efficacité, et son coéquipier Mam Jaiteh confirme qu'il sera une priorité de la défense tricolore. Qui va également devoir contrôler l'activité générale de Mateusz Ponitka, qui est le moteur de la sélection polonaise. Ainsi que son cœur.

– La première place du Groupe D. En cas de victoire de la France face à Israël, ce match aurait constitué une vraie « finale » pour la première place du Groupe D. Désormais, les choses sont plus compliquées, car il peut y avoir des égalités à trois, et les Bleus peuvent glisser à la troisième, voire la quatrième place du groupe…

Pour s'assurer la première place du groupe, les Bleus doivent s'imposer de 25 points face à la Pologne car cela leur permet de sortir gagnant de tous les scénarios, même ceux où la France, la Pologne et Israël finissent avec le même nombre de victoires puisque cela compenserait la défaite de 13 points face à Israël, qui a de son côté perdu de seulement 2 points face à la Pologne. Dans ce scénario d'égalité à trois, la Pologne est ainsi actuellement à +2, Israël à +11 et la France à -13. D'où le besoin de gagner de 25 points pour passer à +12.

Mais la France peut également finir à la première place du Groupe D en battant la Pologne (déjà qualifiée) de moins de 25 points, si elle remporte également le dernier match face à l'Islande et qu'Israël chute au moins une fois lors de ses deux dernières rencontres : face à la Belgique ou plus vraisemblablement face à la Slovénie.

L'EFFECTIF DE LA POLOGNE

Meneurs : Kamil Laczynski (Arka Gdynia / Pologne), Andrzej Pluta (Legia Varsovie / Pologne)

Arrières/ailiers : Jordan Loyd (Monaco), Michal Michalak (Wloclawek / Pologne), Mateusz Ponitka (Bahçesehir Koleji / Turquie), Michal Sokolowski (Dinamo Sassari / Italie), Przemyslaw Zolnierewicz (King Szczecin / Pologne)

Intérieurs : Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga / Espagne), Aleksander Dziewa (Benfica / Portugal), Tomasz Gielo (King Szczecin / Pologne), Dominik Olejniczak (Derthona / Italie), Szymon Zapala (Trefl Sopot / Pologne)

Coach : Igor Milicic

L'EFFECTIF DE LA FRANCE

Meneurs : Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas / Lituanie), Theo Maledon (Real Madrid / Espagne)

Arrières/ailiers : Isaïa Cordinier (Anadolou Efes / Turquie), Bilal Coulibaly (Washington Wizards / NBA), Nadir Hifi (Paris Basketball), Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia / Espagne), Elie Okobo (Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks / NBA)

Intérieurs : Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv / Israël), Mam Jaiteh (Dubai BC / Emirats Arabes Unis), Alex Sarr (Washington Wizards / NBA), Guerschon Yabusele (New York Knicks / NBA)

Coach : Freddy Fauthoux

DIFFUSION

À partir de 20h30, en clair sur TFX (et TF1+) mais également sur beIN Sports 1