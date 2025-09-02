Nouveau craquage en fin de match pour le Storm de Gabby Williams

Les Sparks se rendaient à Seattle pour y défier le Storm avec pour seul mot d’ordre la victoire puisqu’une défaite éliminerait quasiment les joueuses de Lynne Roberts de la course aux playoffs.

Rapidement, le Storm prend les commandes de cette partie grâce à un 10-0 conclu par un panier de Gabby Williams (8 points, 3 rebonds) après une perte de balle de Cameron Brink (20-13). Rae Burrell ramène les Sparks à deux longueurs à la fin de ce premier acte, mais Dominique Malonga (8 points, 2 rebonds, 2 contres) lui répond en inscrivant ses deux premiers points de la partie tandis que Tiffany Mitchell enchaîne avec un panier à longue distance (25-20).

Dans le deuxième quart-temps, Nneka Ogwumike (21 points, 3 rebonds, 4 passes) prend feu et réussit trois tirs à 3-points de suite. Cet enchaînement est le point de départ d’une période à sens unique remportée 28 à 19. Ainsi, les joueuses de Noelle Quinn rejoignent le vestiaire en menant 53 à 39 au terme d’une première mi-temps où elles ont réussi 10 de leurs 17 tentatives derrière l’arc.

Comme souvent, le Storm craque en seconde période

Toutefois, le principal problème du Storm cette saison réside dans sa façon de lâcher des matchs en seconde période et cette rencontre face à Los Angeles va confirmer cela.

Si Skylar Diggins démarre la deuxième mi-temps avec une flèche à longue distance, les Sparks répondent aussitôt avec un 11-0 avant que Gabby Williams ne tente de calmer l’incendie avec un tir à mi-distance (58-50). À la toute fin de ce troisième quart-temps, Los Angeles arrive tout de même à revenir à trois longueurs grâce à un “floater” chanceux de Rickea Jackson à 3-points qui tape la planche avant de rentrer (73-58).

Si le Storm continue d’être devant pendant une grande partie de ce quatrième acte, les coéquipières de Gabby Williams cèdent en fin de match. Seattle n’inscrit aucun point lors des deux dernières minutes de la rencontre. Un trou d’air dont profite Los Angeles puisque Dearica Hamby (27 points, 11 rebonds) prend le meilleur à l’intérieur sur Nneka Ogwumike tandis que Rickea Jackson se sépare de Gabby Williams pour ramener les Sparks à une seule longueur (85-84). La franchise californienne finit par repasser devant grâce à Dearica Hamby qui inscrit, dans la raquette, un panier avec une faute d’Ezi Magbegor. Sur la ligne, l’ailière ne tremble pas.

Une mauvaise opération pour Seattle

C’est donc en remportant le dernier quart-temps 23 à 12 que les Sparks réussissent à s’imposer 91 à 85. Une défaite qui laisse un goût amer au Storm qui avait le match en main pendant une grande partie de la rencontre.

“Je pense que nous avons manqué de concentration, ce qui a donné lieu à des actions qui ne se sont pas terminées de la manière dont on l’aurait souhaité”, réagit Nneka Ogwumike après la rencontre. “Nous n’avons pas fini le match avec l’énergie et la discipline que l’on avait en début de partie. À l’inverse, les Sparks ont mieux joué en fin de rencontre et nous n’avons pas su répondre.”

Avec cette défaite, le Storm se retrouve contraint de remporter ses deux derniers matchs pour ne pas perdre sa huitième place au classement et ainsi disputer les playoffs. Pour le moment, Seattle (22 victoires pour 20 défaites) a un match et demi d’avance sur Los Angeles (19 victoires pour 20 défaites), mais les coéquipières de Kelsey Plum ont encore cinq matchs à jouer dont une double confrontation à venir face au Dream.