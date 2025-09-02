Les Wolves offrent sa chance à un Irlandais

Pat Burke et Susan Moran. Ce sont les deux Irlandais à avoir joué au plus haut niveau aux Etats-Unis, en NBA et en WNBA. CJ Fulton pourrait être le troisième puisqu'il a décroché une invitation au camp des Wolves.

Non drafté à sa sortie de Charleston, ce meneur de 23 ans a convaincu les dirigeants lors de la dernière Summer League, et il n'en revient toujours pas.

« C’était un peu surréaliste d’être là, au milieu de tout ça. C’était une super expérience, de voir comment les joueurs de ce niveau s’entraînent et évoluent, et c’était vraiment plaisant, » a-t-il confié à la BBC. « Au début, c’était un peu impressionnant, il a fallu que je m’adapte à une nouvelle normalité, mais maintenant que j’ai traversé ça et que je me suis entraîné avec eux, je sais que j’ai ma place, et ça m’a encore plus motivé à montrer ce que je peux faire. »

Gravir les échelons

Il ne s'agit que d'une invitation au « training camp » des finalistes de conférence, et les Wolves lui ont gardé une place dans leur équipe de G-League, les Iowa Wolves.

« Je suis rentré chez moi après la Summer League sans vraiment savoir ce qui allait se passer, mais j’avais discuté avec le GM et nous avons convenu d’un accord : je vais repartir là-bas pour quelques semaines, puis je rejoindrai l’équipe de G-League à Iowa » a-t-il ajouté. « C’est une façon de rester dans l’environnement de la franchise et de gravir les échelons. C’est une belle opportunité pour moi d’apprendre un maximum et d’en profiter. Ça me donne aussi un peu de confiance car je vois que je fais visiblement les choses correctement. »

Pour l'instant, un retour en Europe attendra. « Je pensais encore, il y a quelques mois, revenir en Europe et chercher dans quels championnats je pourrais jouer. Je ne m’attendais pas à être dans cette situation, mais maintenant que j’y suis, je veux en tirer le meilleur parti, et c’est la meilleure situation possible pour moi après la fac. »