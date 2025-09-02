Matchs
Vainqueur à Connecticut, le Dream s’accroche à son rêve de deuxième place

WNBA – Malmené en première mi-temps, Atlanta a su inverser la tendance pour venir à bout du Sun de Leïla Lacan (17 points) et s'imposer 93-76. A quatre matchs de la fin, le Dream peut encore espérer finir deuxième.

dream sunÀ la lutte avec Phoenix et Las Vegas, qui reste sur douze victoires de suite et possède le “tie-breaker” en cas d'égalité, Atlanta n'a plus le droit à l'erreur pour espérer arracher la deuxième place derrière Minnesota à l'issue de la saison régulière.

En difficulté en première mi-temps sur le parquet de Connecticut lundi, le Dream a su attendre son heure pour reprendre le dessus et s'imposer 93-76 au terme d'un dernier quart-temps aux airs de récital (26-10).

Rhyne Howard a encore guidé sa formation en terminant à 23 points, bien épaulée par un tandem Gray-Hillmon à 17 points, même si Allisha Gray a souffert face à l'agressivité de Leïla Lacan avec un petit 3/12 au tir. À leurs côtés, Jordin Canada s'est aussi illustrée pour son retour après huit matchs d'absence avec 15 points à 6/9 au tir en 20 minutes.

Un 17-0 pour éteindre le Sun

Avec l'agressivité du duo Lacan-Rivers, la menace Marina Mabrey et l'expérience de Tina Charles à l'intérieur, Connecticut a ainsi réussi à bousculer l'une des meilleures équipes de la ligue en première mi-temps, bouclant le deuxième quart-temps par un 14-4 lancé et conclu par Tina Charles sur un 2+1 (48-42).

Avec sang-froid, Atlanta a su reprendre le dessus dès le troisième quart-temps, boosté tour à tour par les 3-points de Rhyne Howard et Naz Hilmon, les deux “and-one” d'Allisha Gray ou encore l'entrée percutante de Jordin Canada, qui y est elle aussi allée de son 2+1 (64-67). Pour son grand retour, la meneuse ne s'est pas arrêtée là, participant activement au 17-0 qui a cette fois envoyé le Sun au tapis, avec encore la paire Howard-Hillmon pour sanctionner de loin (74-93).

Avant de retrouver le Sun pour les deux derniers matchs de la saison, Atlanta va désormais entamer une double confrontation face à Los Angeles à domicile, demain et vendredi. De son côté, Connecticut ira à Chicago et recevra Phoenix.

