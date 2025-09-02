Vainqueur à Connecticut, le Dream s’accroche à son rêve de deuxième place

À la lutte avec Phoenix et Las Vegas, qui reste sur douze victoires de suite et possède le “tie-breaker” en cas d'égalité, Atlanta n'a plus le droit à l'erreur pour espérer arracher la deuxième place derrière Minnesota à l'issue de la saison régulière.

En difficulté en première mi-temps sur le parquet de Connecticut lundi, le Dream a su attendre son heure pour reprendre le dessus et s'imposer 93-76 au terme d'un dernier quart-temps aux airs de récital (26-10).

Rhyne Howard a encore guidé sa formation en terminant à 23 points, bien épaulée par un tandem Gray-Hillmon à 17 points, même si Allisha Gray a souffert face à l'agressivité de Leïla Lacan avec un petit 3/12 au tir. À leurs côtés, Jordin Canada s'est aussi illustrée pour son retour après huit matchs d'absence avec 15 points à 6/9 au tir en 20 minutes.

Un 17-0 pour éteindre le Sun

Avec l'agressivité du duo Lacan-Rivers, la menace Marina Mabrey et l'expérience de Tina Charles à l'intérieur, Connecticut a ainsi réussi à bousculer l'une des meilleures équipes de la ligue en première mi-temps, bouclant le deuxième quart-temps par un 14-4 lancé et conclu par Tina Charles sur un 2+1 (48-42).

Avec sang-froid, Atlanta a su reprendre le dessus dès le troisième quart-temps, boosté tour à tour par les 3-points de Rhyne Howard et Naz Hilmon, les deux “and-one” d'Allisha Gray ou encore l'entrée percutante de Jordin Canada, qui y est elle aussi allée de son 2+1 (64-67). Pour son grand retour, la meneuse ne s'est pas arrêtée là, participant activement au 17-0 qui a cette fois envoyé le Sun au tapis, avec encore la paire Howard-Hillmon pour sanctionner de loin (74-93).

Avant de retrouver le Sun pour les deux derniers matchs de la saison, Atlanta va désormais entamer une double confrontation face à Los Angeles à domicile, demain et vendredi. De son côté, Connecticut ira à Chicago et recevra Phoenix.