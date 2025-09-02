Matchs
La Dame 10 voit la vie en rose

Publié le 2/09/2025 à 12:45

Adidas – La dixième chaussure signature de Damian Lillard est désormais disponible en deux coloris depuis l'arrivée de cette version en rose et noir.

Touché au tendon d'Achille dès le Game 4 du premier tour des playoffs face à Indiana avec Milwaukee, Damian Lillard a dû accompagner la sortie de la Dame 10 en étant sur la touche.

La sortie d'une dixième chaussure signature, avec adidas en l'occurrence, c'est toujours un événement. Malheureusement pour « Dame Time », de retour aux Blazers depuis cet été, le timing n'est pas au rendez-vous. La marque aux trois bandes doit tout de même assurer la promotion de ce qui reste un modèle très réussi, peut-être l'un des plus aboutis de la collection, avec une tige simple et efficace, et une bonne dose de mousse au niveau de la semelle intermédiaire équipée d'un amorti Lightstrike.

Ce deuxième coloris a opté pour une base principalement rose assortie de touches de noir au niveau du col, la languette et des lacets. Le logo du joueur sur la languette et celui d'adidas sur le talon ressortent ainsi en rose sur fond noir, tout comme le « X » sur les lacets, en référence à cette dixième paire.

Après le coloris « Dame's Light », la Dame 10 « Beam Pink » est à son tour disponible sur Basket4ballers au prix de 90 euros.

Par Romain Davesne
