La belle durée de la Book 1, sortie en mars 2024, est à souligner et confirme sans doute l'entrée en matière réussie de Devin Booker dans le cercle très fermé des « signature shoes ». Le joueur s'est distingué en présentant un modèle au design « lifestyle » tout en offrant toutes les qualités requises pour la pratique du basket.

Nike a donné un joli coup de pouce à l'arrière des Suns sur cette première chaussure signature en multipliant les coloris mais aussi les différents matériaux. C'est encore le cas sur cette Book 1 « Air Max 95 Neon », seizième coloris disponible en France !

Ce dernier rend hommage à l'une des paires préférées du père de Devin Booker la Nike Air Max 95 Neon, avec ses nuances de gris pour contraster avec les touches de vert fluo « Neon », comme ici sur les deux « Swoosh », la semelle extérieure, et une partie du logo présent sur la languette. Sur le talon, la mention « Chapter One » apparaît également en vert fluo.

La Book 1 « Air Max 95 Neon » est disponible sur Basket4ballers au prix de 150 euros.