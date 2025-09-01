Deux ans de plus pour Tim Connelly à Minnesota

En 2024, Tim Connelly avait décidé de repousser sa clause de sortie jusqu'en 2026 avec la possibilité de quitter les Wolves après une saison. Cette intersaison était donc importante pour l'avenir de la franchise et de son président.

Qu'allait faire le dirigeant alors que Minnesota reste sur deux finales de conférence d'affilée : partir ou rester ? D'après les infos de The Athletic, Tim Connelly va rester aux commandes des Wolves pendant encore deux saisons.

Pourquoi jusqu'en 2027 ? Parce qu'en 2022, l'ancien dirigeant des Nuggets avait signé avec Minnesota pour cinq ans. Il va donc respecter son engagement et aller au bout de son contrat.

Sans doute est-il non seulement rassuré par les performances de l'équipe mais aussi par la prise de pouvoir de Marc Lore et Alex Rodriguez. Pendant de longs mois, la situation autour du rachat de la franchise était floue et les deux hommes avaient joué un rôle important pour faire venir Tim Connelly. Maintenant qu'ils sont officiellement propriétaires, l'incertitude n'en est plus une et le dirigeant peut donc aller au bout de sa mission.