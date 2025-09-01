Grâce à Nikola Vucevic, le Monténégro prend une sérieuse option pour les huitièmes

C'était le match à ne pas perdre pour la Suède et le Monténégro, qui vont sans doute se disputer la quatrième place du Groupe B, derrière l'Allemagne, la Finlande et la Lituanie.

Pelle Larsson (28 points à 10/20, 7 rebonds et 4 passes) et ses coéquipiers semblaient avoir mis la main sur le match en deuxième mi-temps, pour récupérer leur deuxième victoire de cet Euro 2025, et prendre donc une très grosse option sur les huitièmes de finale. Sauf que le Monténégro s'est accroché, avant finalement de passer devant.

Dans la dernière minute, le naturalisé Kyle Allman avait l'occasion de placer le Monténégro à deux possessions mais son layup était totalement raté et ne touchait même pas le cercle. Heureusement pour lui, Nikola Vucevic était présent en ramasse-miettes pour récupérer le ballon au rebond offensif et le glisser dans le cercle !

La Suède espère un miracle

Le Monténégro passait à +4 (83-79) et Djordje Jovanovic scellait le sort du match après une perte de balle de Tobias Borg de l'autre côté. Victoire donc du Monténégro (87-81) avec 23 points et 15 rebonds de Nikola Vucevic.

Surtout, avec ce premier succès après trois (lourdes) défaites, le Monténégro prend une grosse option sur la quatrième place du groupe, et donc une qualification en huitièmes de finale. Car le dernier match de la troupe du pivot de Chicago est contre la Grande-Bretagne, peut-être l'équipe la plus faible de tout le tournoi.

Avec cette victoire, le Monténégro a donc le « tie-breaker » direct face à la Suède, qui doit espérer battre la Lituanie lors de son dernier match pour sortir d'une égalité à trois, ou espérer une victoire de la Grande-Bretagne face au Monténégro lors de la dernière journée de la phase de poules…