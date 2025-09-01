Matchs
Programme du jour | Lauri Markkanen et la Finlande à l’épreuve de la Lituanie

Pas d'énorme affiche, ce lundi, à l'EuroBasket, même si le match entre la Finlande de Lauri Markkanen et la Lituanie de Jonas Valanciunas (19h30) sera très intéressant.

L'EuroBasket 2025Pour le reste, la Turquie, l'Allemagne et la Serbie devraient logiquement assurer, respectivement face à l'Estonie, la Grande-Bretagne et la République tchèque.

Face au Monténégro de Nikola Vucevic, la Suède va tenter de confirmer sa place dans le Top 4 du Groupe B, alors que la Lettonie de Kristaps Porzingis n'a pas le droit à l'erreur face au Portugal

PROGRAMME COMPLET

12h30 | Suède – Monténégro (beIN Sports Max 4)
13h45 | Estonie – Turquie (beIN Sports Max 5)
15h30 | Allemagne – Grande-Bretagne (beIN Sports 1)
17h00 | Portugal – Lettonie (beIN Sports Max 4)
19h30 | Finlande – Lituanie (beIN Sports Max 4)
20h15 | Serbie – République tchèque (beIN Sports 1)

