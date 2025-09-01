Programme du jour | Lauri Markkanen et la Finlande à l’épreuve de la Lituanie

Pour le reste, la Turquie, l'Allemagne et la Serbie devraient logiquement assurer, respectivement face à l'Estonie, la Grande-Bretagne et la République tchèque.

Face au Monténégro de Nikola Vucevic, la Suède va tenter de confirmer sa place dans le Top 4 du Groupe B, alors que la Lettonie de Kristaps Porzingis n'a pas le droit à l'erreur face au Portugal…

PROGRAMME COMPLET

12h30 | Suède – Monténégro (beIN Sports Max 4)

13h45 | Estonie – Turquie (beIN Sports Max 5)

15h30 | Allemagne – Grande-Bretagne (beIN Sports 1)

17h00 | Portugal – Lettonie (beIN Sports Max 4)

19h30 | Finlande – Lituanie (beIN Sports Max 4)

20h15 | Serbie – République tchèque (beIN Sports 1)