La KD 18 fait le plein de nouveaux coloris à l'occasion de cette rentrée 2025. Dévoilé la semaine dernière, le coloris « Rise » a déjà traversé l'Atlantique pour se trouver aux côtés des dernières versions de la 18e chaussure de Kevin Durant, dont la « New Dawn ».
Cette version « Rise » se démarque en empruntant les couleurs des Texas Longhorns, l'université dans laquelle le jeune KD a œuvré en 2006/07 avant d'être drafté par Seattle. Elle se présente ici avec une tige entre blanc, marron et beige, dotée de finitions en orange pour se rapprocher du style Texas Longhorns, dont un clin d'oeil au logo de la fac est présent à l'intérieur de la languette. Le logo de KD sur la languette et les contours du Swoosh ressortent également en orange.
La Nike KD 18 « Rise » est annoncée pour le 29 août est disponible sur Basket4ballers depuis ce week-end au prix de 160 euros.
Notre verdict de la KD 18
Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.
Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris.
Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.