La KD 18 fait le plein de nouveaux coloris à l'occasion de cette rentrée 2025. Dévoilé la semaine dernière, le coloris « Rise » a déjà traversé l'Atlantique pour se trouver aux côtés des dernières versions de la 18e chaussure de Kevin Durant, dont la « New Dawn ».

Cette version « Rise » se démarque en empruntant les couleurs des Texas Longhorns, l'université dans laquelle le jeune KD a œuvré en 2006/07 avant d'être drafté par Seattle. Elle se présente ici avec une tige entre blanc, marron et beige, dotée de finitions en orange pour se rapprocher du style Texas Longhorns, dont un clin d'oeil au logo de la fac est présent à l'intérieur de la languette. Le logo de KD sur la languette et les contours du Swoosh ressortent également en orange.

La Nike KD 18 « Rise » est annoncée pour le 29 août est disponible sur Basket4ballers depuis ce week-end au prix de 160 euros.