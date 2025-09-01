Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Vainqueurs des Mystics, les Sparks restent en vie

Publié le 1/09/2025 à 8:20 Twitter Facebook

WNBA – Les Californiennes ont conservé un mince espoir de voir les playoffs grâce à leur succès 81-78 face aux Mystics avec notamment une Kelsey Plum déchaînée dans le dernier acte (14 de ses 18 points).

kelsey plumLes chances de qualification des Sparks en playoffs sont infimes, mais tant qu'il y a de l'espoir, on pourra compter sur les protégées de Lynne Roberts pour ne rien lâcher. Face à des Mystics fraîchement éliminées de la course aux playoffs, les Californiennes ont assuré l'essentiel en s'imposant 81-78, notamment grâce à leur trio Plum-Jackson-Hamby.

Los Angeles croyait avoir fait le plus dur après avoir débuté le match par un 12-0 ! Mais ces Mystics, sous leur nouvelle configuration depuis le départ de Brittney Sykes, ont décidément de la ressource. Autour de Kiki Iriafen (22 points, 13 rebonds), le quatuor Citron-Melbourne-Dolson-Austin a contribué à maintenir Washington en vie, à -6 en fin de troisième quart-temps (55-49). À 3-points, Stefanie Dolson a alors conclu un 7-0 pour faire brièvement passer les Mystics devant (55-56) !

Le final a été haletant puisque Sonia Citron a planté un 3-points pour maintenir son équipe au contact à l'entrée du “money-time” avant que Los Angeles ne reprenne la main sur le match. C'est Kelsey Plum qui a débloqué la situation avec une passe décisive pour Dearica Hamby avant d'enchaîner deux flèches à 3-points puis deux lancers bienvenus (73-67).

L'arrière a ensuite trouvé Dearica Hamby deux fois de plus pour permettre aux Sparks de répondre à Kiki Iriafen et Shakira Austin (79-75) avant de sceller définitivement le sort du match sur deux ultimes lancers. Au final, ses 14 points inscrits dans le dernier quart-temps auront été précieux !

Los Angeles va à présent aborder un ultime road-trip crucial qui va débuter par un déplacement à Seattle ce lundi où les Sparks se savent attendues. Les Mystics recevront pour leur part Phoenix ce jeudi.

Voir les stats sur Proballers

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes