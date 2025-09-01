Vainqueurs des Mystics, les Sparks restent en vie

Les chances de qualification des Sparks en playoffs sont infimes, mais tant qu'il y a de l'espoir, on pourra compter sur les protégées de Lynne Roberts pour ne rien lâcher. Face à des Mystics fraîchement éliminées de la course aux playoffs, les Californiennes ont assuré l'essentiel en s'imposant 81-78, notamment grâce à leur trio Plum-Jackson-Hamby.

Los Angeles croyait avoir fait le plus dur après avoir débuté le match par un 12-0 ! Mais ces Mystics, sous leur nouvelle configuration depuis le départ de Brittney Sykes, ont décidément de la ressource. Autour de Kiki Iriafen (22 points, 13 rebonds), le quatuor Citron-Melbourne-Dolson-Austin a contribué à maintenir Washington en vie, à -6 en fin de troisième quart-temps (55-49). À 3-points, Stefanie Dolson a alors conclu un 7-0 pour faire brièvement passer les Mystics devant (55-56) !

Le final a été haletant puisque Sonia Citron a planté un 3-points pour maintenir son équipe au contact à l'entrée du “money-time” avant que Los Angeles ne reprenne la main sur le match. C'est Kelsey Plum qui a débloqué la situation avec une passe décisive pour Dearica Hamby avant d'enchaîner deux flèches à 3-points puis deux lancers bienvenus (73-67).

L'arrière a ensuite trouvé Dearica Hamby deux fois de plus pour permettre aux Sparks de répondre à Kiki Iriafen et Shakira Austin (79-75) avant de sceller définitivement le sort du match sur deux ultimes lancers. Au final, ses 14 points inscrits dans le dernier quart-temps auront été précieux !

Los Angeles va à présent aborder un ultime road-trip crucial qui va débuter par un déplacement à Seattle ce lundi où les Sparks se savent attendues. Les Mystics recevront pour leur part Phoenix ce jeudi.