Programme du jour | Les Bleus de nouveau sur le pont à 17h00

Économisé la veille, Giannis Antetokounmpo est de retour pour la Grèce, face à la Géorgie. Afin de conforter sa première place dans le Groupe C de cet EuroBasket 2025.

L'EuroBasket 2025Mais après la grosse journée d'hier, ce dimanche risque d'être beaucoup moins intéressant, alors que les Bleus vont tenter de décrocher une troisième victoire en trois matchs face à Israël à 17h00.

À 14h00 (beIN Sports Max 5), la Slovénie n'a pas le droit à l'erreur face à la Belgique, tout comme l'Espagne face à Chypre (17h15, beIN Sports Max 6). Logiquement, les troupes de Luka Doncic et Santi Aldama ont toutefois de la marge pour s'imposer.

Tout comme l'Italie face à la Bosnie-Herzégovine et la Pologne face à l'Islande, à 20h30.

PROGRAMME COMPLET

14h00 | Géorgie – Grèce (beIN Sports 1)
14h00 | Slovénie – Belgique (beIN Sports Max 5)
17h00 | Israël – France (TMC, TF1+ et beIN Sports 1)
17h15 | Espagne – Chypre (beIN Sports Max 6)
20h30 | Bosnie-Herzégovine – Italie (beIN Sports Max 5)
20h30 | Pologne – Islande (beIN Sports Max 8)

