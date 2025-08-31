Programme du jour | Les Bleus de nouveau sur le pont à 17h00

Mais après la grosse journée d'hier, ce dimanche risque d'être beaucoup moins intéressant, alors que les Bleus vont tenter de décrocher une troisième victoire en trois matchs face à Israël à 17h00.

À 14h00 (beIN Sports Max 5), la Slovénie n'a pas le droit à l'erreur face à la Belgique, tout comme l'Espagne face à Chypre (17h15, beIN Sports Max 6). Logiquement, les troupes de Luka Doncic et Santi Aldama ont toutefois de la marge pour s'imposer.

Tout comme l'Italie face à la Bosnie-Herzégovine et la Pologne face à l'Islande, à 20h30.

PROGRAMME COMPLET

14h00 | Géorgie – Grèce (beIN Sports 1)

14h00 | Slovénie – Belgique (beIN Sports Max 5)

17h00 | Israël – France (TMC, TF1+ et beIN Sports 1)

17h15 | Espagne – Chypre (beIN Sports Max 6)

20h30 | Bosnie-Herzégovine – Italie (beIN Sports Max 5)

20h30 | Pologne – Islande (beIN Sports Max 8)