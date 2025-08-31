Le Sun impuissant face à l’adresse extérieure de Minnesota

À chacun ses enjeux en cette fin de saison. Pour le Connecticut, il s'agit de sauver l'honneur en évitant de finir à la dernière place. Pour Minnesota, le match de la nuit était l'occasion de s'assurer l'avantage du terrain en playoffs jusqu'à la fin. C'est désormais chose faite !

Les Lynx ont décroché leur 31e victoire de la saison (un record pour la franchise) en dominant une formation du Sun sur son parquet. Bien que privées de Bria Hartley, les protégées de Rachid Méziane ont tout donné, mais la marche était bien trop haute face au leader. Surtout, au delà de la prestation de MVP de Napheesa Collier, Minnesota a surfé sur une adresse extérieure impressionnante du début à la fin, symbolisée par le 3/3 de Courtney Williams (15 points), le 4/6 d'Alanna Smith (18 points) ou le 5/9 de Kayla McBride (15 points). Un véritable déluge !

Minnesota a d'abord pris le large en début de deuxième quart-temps via un 11-0 stoppé par Migna Touré, qui a bénéficié de son plus gros temps de jeu suite à la blessure au genou de Bria Hartley (23-32). Avec l'aide de Leïla Lacan et Marina Mabrey, le Sun a alors fait de son mieux pour rester dans le coup jusqu'à la pause (29-42) et a maintenu l'espoir au retour des vestiaires en résistant aux coups de chaud du trio Carrington-McBride-Collier.

Le 3-points de Saniya Rivers mais surtout les deux de Migna Touré ont fait beaucoup de bien, et après le panier de Tina Charles en fin de période, le Sun était toujours vivant (54-66). Le dernier acte a en revanche été à sens unique, avec encore une fois un danger qui est venu de partout, entre Napheesa Collier, Courtney Williams, Alanna Smith et Kayla McBride qui ont tout à tour su se relayer pour plier le match et repartir avec la victoire, 94 à 70.

Minnesota va à présent pouvoir aborder la fin de saison avec un peu plus de sérénité pour ses cinq derniers matchs avant le début des playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.