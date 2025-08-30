Programme du jour | Tout le monde sur le pont, la France affrontant la Slovénie à 17h00

La France va ainsi tenter de confirmer son bon démarrage face à la Slovénie de Luka Doncic (TMC, TF1+ et beIN Sports 3) à partir de 17h00 alors qu'il y a un alléchant Lituanie – Allemagne dès 12h30.

Il faudra également avoir un œil sur le duel entre l'Italie et la Géorgie, à 14h00, mais également sur celui entre la Lettonie et la Serbie, à partir de 17h00.

À 19h30, le Monténégro va essayer de résister à la Finlande de Lauri Markkanen alors que l'Espagne doit absolument se reprendre face à la Bosnie-Herzégovine, à partir de 20h30. À la même heure, la Pologne et Israël s'affronteront dans une rencontre qui peut avoir son importance dans le groupe D de l'Equipe de France.

PROGRAMME COMPLET

12h30 | Lituanie – Allemagne (beIN Sports 3)

13h45 | République tchèque – Estonie

14h00 | Italie – Géorgie (beIN Sports Max 4)

14h00 | Islande – Belgique (beIN Sports Max 9)

15h30 | Grande-Bretagne – Suède

17h00 | Lettonie – Serbie

17h00 | France – Slovénie (TMC, TF1+ et beIN Sports 3)

17h15 | Chypre – Grèce

19h30 | Monténégro – Finlande

20h15 | Turquie – Portugal

20h30 | Espagne – Bosnie-Herzégovine (beIN Sports Max 8)

20h30 | Pologne – Israël (beIN Sports Max 10)