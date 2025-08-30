Battues par le Fever, les Sparks s’éloignent des playoffs

Ce vendredi, les Sparks recevaient une équipe d’Indiana toujours diminuée par les blessures avec en tête de liste Caitlin Clark. Un duel abordable pour Los Angeles qui devait s’imposer pour continuer de rester au contact des Valkyries, huitièmes au classement.

Une rencontre que les joueuses de Lynne Roberts prennent par le bon bout puisque, d’entrée de jeu, elles passent un 7-0 et conservent cet avantage jusqu’à la fin du premier acte où elles mènent 31 à 24.

Pour revenir dans la partie, Indiana peut compter sur le duo Kelsey Mitchell – Aliyah Boston, toutes les deux autrices de 12 points sur cette première période, mais le Fever court toujours après le score au moment de rejoindre les vestiaires (44-47).

Après la pause, Aliyah Boston (22 points, 11 rebonds, 6 interceptions) initie un 10-0, conclu par un tir de Natasha Howard qui enroule Azura Stevens pour s’offrir un panier facile. Ainsi, l'équipe entraînée par Stephanie White passe devant pour la première fois de la partie (54-49).

Odyssey Sims éteint Los Angeles

Si Los Angeles mène au début du dernier acte, Lexie Hull, qui joue avec deux yeux au beurre noir suite à un choc survenu lors du duel face au Storm, inscrit un tir de loin qui remet Indiana devant avant que Cameron Brink ne se charge d’égaliser à 60 partout. Dès lors, les deux équipes s’échangent les coups jusqu’à la fin de la partie.

Si Julie Allemand (9 points, 4 passes) réussit un “lay-up” qui donne trois points d’avance aux Sparks juste avant le début de la dernière minute, Odyssey Sims (21 points, 6 rebonds) est oubliée derrière l’arc et ramène les deux équipes à égalité (74-74). Une dernière minute marquée par un manque d’adresse des deux côtés avant que cette même Odyssey Sims ne dépose Julie Allemand sur un démarrage et réussisse un “floater” dans la raquette pour sceller le sort du match.

Le Fever finit par s’imposer 76 à 75 avant d’aller défier Golden State ce dimanche. Pour les Sparks, cette défaite les éloigne un peu plus du Top 8 puisque les coéquipières de Kelsey Plum comptent désormais deux matchs de retard sur les Valkyries alors qu’elles n’ont plus que sept matchs à jouer.