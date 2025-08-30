Du sursis et une amende pour Filip Petrusev

Le match de la Serbie a bien mal démarré hier puisqu'avant la blessure de Bogdan Bogdanovic, il y a eu l'expulsion de Filip Petrusev, survenue après moins de cinq minutes de jeu ! Le futur intérieur de Dubaï a eu le malheur de répondre à un box-out un peu franc de Diogo Brito, lui assénant un coup au niveau des abdos. Le Portugais a fini au sol, et après avoir revu l'action, les arbitres ont directement renvoyé Filip Petrusev au vestiaire.

« C'est vrai que j'ai fait un box-out très dur sur lui, mais je pense toujours qu'il s'agissait juste d'une action basket. Sa réaction a été un peu impulsive, et il m'a donné un coup de poing dans le ventre. Je suis désolé qu'il ait été expulsé, mais c'est la décision de l'arbitre. Je ne peux pas y faire grand-chose », a confié Diogo Brito, qui a fini à 22 points, effaçant ainsi son 0/11 à 0 point contre la République Tchèque.

Une question de « discipline » et de « respect » pour Svetislav Pesic

La FIBA a statué dans la foulée sur son cas, lui infligeant une suspension d'un match avec sursis qui va courir sur une période de trois ans, et une amende de 5 000 euros. Le joueur sera donc de la partie pour le match d'aujourd'hui face à la Lettonie, et il ne sera pas de trop puisque, sauf miracle, la Serbie va devoir composer avec l'absence de Bogdan Bogdanovic, touché aux ischio-jambiers.

Après la rencontre, le sélectionneur serbe Svetislav Pesic a eu des mots durs envers Filip Petrusev, qui a dû passer un sale quart d'heure pour avoir en quelque sorte abandonné son équipe si tôt, qui s'est ensuite retrouvée à batailler jusqu'à la fin pour assurer la victoire.

« Je ne commente que les sujets liés au basket. Et là, il ne s'agissait pas de basket, mais d'une question de discipline ! Avant tout, une question de respect envers son équipe et ses coéquipiers. Un joueur de l'équipe nationale serbe ne peut pas se permettre ça tant que j'en suis l'entraîneur. C'est interdit. Je lui pardonnerai, car ce genre de choses peut arriver, mais un joueur de l'équipe nationale serbe ne doit pas créer de tels incidents. Nous espérons que Filip aura tiré une leçon de cette expérience », a-t-il ainsi souligné en conférence de presse.

Filip Petrusev Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 3 3 50.0 0.0 50.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 2023-24 * SAC 2 3 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 2023-24 * PHL 1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 3 3 50.0 0.0 50.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.