Pour son anniversaire, Kahleah Copper punit le Sky

Déjà éliminé de la course aux playoffs, le Sky n’a plus rien à jouer en cette fin de saison, ce qui n’est pas le cas du Mercury qui essaye toujours de conserver son potentiel avantage du terrain en playoffs et qui devait donc absolument s'imposer face à l'équipe d'Angel Reese.

Toutefois, c'est le Sky qui entame très bien sa rencontre et mène même de cinq points après dix minutes de jeu, mais tous leurs efforts sont réduits à néant dans le deuxième acte. Dès l’entame de celui-ci, le Mercury passe un 6-0 porté par la Française Monique Akoa Makani (6 points, 3 passes). Si Chicago reprend immédiatement l’avantage, le Mercury peut compter sur Kahleah Copper pour se donner un peu d’air.

Kahleah Copper, reine de la soirée

La MVP des Finals 2021 se montre d’abord derrière l’arc puis elle profite de la douzième perte de balle du Sky pour aller inscrire deux points faciles en contre-attaque. Après avoir distribué une passe décisive à Natasha Mack, elle rentre un nouveau tir à 3-points et Sami Whitcomb conclut ce 12-0 avec un “lay-up”, ce qui offre à Phoenix sept longueurs d’avance (35-28).

Au retour des vestiaires, Kahleah Copper continue de profiter des errements défensifs de Chicago pour creuser un peu plus l’écart après une nouvelle flèche longue distance qui roule sur le cercle avant de rentrer (53-43). Pourtant, le Sky ne s’avoue pas vaincu pour autant et revient au score dans le dernier acte grâce au duo Angel Reese – Kia Nurse qui permet aux joueuses de Tyler Marsh d’égaliser à trois minutes du terme (71-71).

Les deux équipes s’échangent les coups jusqu’à la fin de la rencontre, mais c’est le Mercury qui finit par avoir le dernier mot. Alyssa Thomas (15 points, 9 rebonds, 6 passes) enroule Angel Reese sur un “spin move” pour s’offrir deux points dans la raquette (81-77). L’ancienne de LSU répond à dix secondes de la fin avec un panier et une faute de Satou Sabally, mais elle manque le lancer franc qui aurait pu ramener le Sky à un point. À l’inverse, la joueuse de Phoenix ne tremble pas sur la ligne et scelle le sort de ce match avec deux lancers francs qui permettent au Mercury de s’imposer 83 à 79.

Un staff sur son 31

Pour fêter ses 31 ans, Kahleah Copper s’est donc offert le Sky avec 28 points à 9/16 au tir. Également, la star de la soirée avait demandé à son entraîneur Nate Tibbetts et à tout son staff de venir en costume pour cette rencontre.

“Je n’avais plus porté de costume à un match depuis au moins cinq ans, à l'époque où j'étais assistant en NBA”, se souvient Nate Tibbetts. “C’était une bonne idée, mais je ne pense pas que nous allons en porter à nouveau d’ici la fin de la saison”. Kahleah Copper a également donné les raisons de sa demande en conférence de presse : “Je n’en pouvais plus de les voir en sweats. Je leur ai donc demandé de se trouver quelque chose de bien et de se mettre sur leur 31 pour mon anniversaire.”

Sur le plan comptable, le Mercury conserve ainsi sa quatrième place au classement malgré le succès du Liberty face à Washington. Ce samedi, New York et Phoenix croiseront le fer dans un duel d’une importance capitale dans la course à l’avantage du terrain en playoffs.