Programme du jour | La Lettonie déjà sous pression

Pas de grosse affiche pour ce troisième jour de l'EuroBasket, mais la Lettonie doit assurer face à l'Estonie, après la claque reçue d'entrée de jeu face à la Turquie.

L'EuroBasket 2025Du côté de l'Allemagne, de la Turquie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Serbie, il faut simplement assurer.

C'est peut-être pour Jonas Valanciunas et ses coéquipiers que ce sera le plus compliqué, face au Monténégro de Nikola Vucevic. Les autres duels semblent ainsi assez déséquilibrés…

PROGRAMME COMPLET

12h30 | Allemagne – Suède (beIN Sports 1)
13h45 | Turquie – République tchèque (beIN Sports Max 4)
15h30 | Lituanie – Monténégro (beIN Sports Max 5)
17h00 | Estonie – Lettonie (beIN Sports Max 9)
19h30 | Finlande – Grande-Bretagne (beIN Sports Max 9)
20h15 | Portugal – Serbie (beIN Sports 3)

