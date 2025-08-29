Programme du jour | La Lettonie déjà sous pression

Du côté de l'Allemagne, de la Turquie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Serbie, il faut simplement assurer.

C'est peut-être pour Jonas Valanciunas et ses coéquipiers que ce sera le plus compliqué, face au Monténégro de Nikola Vucevic. Les autres duels semblent ainsi assez déséquilibrés…

PROGRAMME COMPLET

12h30 | Allemagne – Suède (beIN Sports 1)

13h45 | Turquie – République tchèque (beIN Sports Max 4)

15h30 | Lituanie – Monténégro (beIN Sports Max 5)

17h00 | Estonie – Lettonie (beIN Sports Max 9)

19h30 | Finlande – Grande-Bretagne (beIN Sports Max 9)

20h15 | Portugal – Serbie (beIN Sports 3)