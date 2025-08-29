Le Liberty a pu compter sur Marine Johannès pour battre Washington

C’est sans trois de ses titulaires (Jonquel Jones, Sabrina Ionescu et Natasha Cloud) que le Liberty recevait les Mystics. Face à l’hécatombe, Marine Johannès a été propulsée titulaire et c’est la Française qui ouvre le score à coups de lancers francs après avoir été victime d’une faute d’Alysha Clark sur un tir à 3-points. Dans la foulée, la meneuse enchaîne avec une flèche à longue distance, mais Kiki Iriafen et Sug Sutton répondent à leur tour pour ramener les deux équipes à égalité (6-6).

Si le Liberty est mené de deux points à la fin du premier acte, les joueuses de Sandy Brondello récupèrent l’avantage au milieu du deuxième quart-temps et prennent sept points d’avance grâce à un nouveau tir de loin de Marine Johannès (36-29). Pour ne pas sombrer, Washington peut compter sur l’incontournable Sonia Citron (18 points, 3 rebonds). La rookie enchaîne huit points de suite juste avant la mi-temps, mais les Mystics sont menées 37 à 43 au moment de rejoindre les vestiaires.

Si les joueuses de Sydney Johnson ont réussi à rester au contact du Liberty en première période, New York passe un coup d’accélérateur après la pause.

Une pluie de 3-points s’est abattue sur les Mystics

Dès la fin du troisième acte, l’écart est monté à treize unités puis dans les dix dernières minutes, le Liberty s’envole. Tout commence par un tir à 3-points d’Izzy Harrison, autrice de 16 points en sortie de banc. Puis, Stephanie Talbot se montre également derrière l’arc avant de trouver Emma Meesseman (15 points, 5 rebonds, 5 passes) à l’intérieur.

Breanna Stewart rentre un nouveau tir de loin pour donner 21 points d’avance au Liberty. Enfin, Lucy Olsen mord à la feinte à 3-points de Marine Johannès (14 points, 5 passes), ce qui permet à la vice-championne olympique de replacer ses appuis et de réussir son troisième tir de loin de la soirée.

C’est donc au terme d’une deuxième mi-temps ratée que les Mystics s’inclinent 63 à 89 et voient un peu plus leurs espoirs de playoffs s’éloigner. Des espoirs qui pourraient quasiment disparaître ce samedi en cas de défaite face aux Golden State Valkyries qui occupent la huitième position au classement.

Pour s’imposer malgré les nombreuses absences, le Liberty a pu compter sur de bons passages en sortie de banc d’Izzy Harrison, Stephanie Talbot et Rebekah Gardner, des joueuses peu vues cette saison.

« Elles ont été professionnelles et elles sont restées prêtes » félicite Sandy Brondello après la partie. « Ce n’est pas grave si vous jouez moins que ce à quoi vous vous attendiez. Le plus important, c’est d’être prêt quand votre numéro est appelé. »

Ce succès ne permet toutefois pas au Liberty de réintégrer le Top 4 puisque le Mercury a battu le Sky pour conserver sa quatrième place au classement.