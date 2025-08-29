Martynas Pocius quitte les bureaux des Nuggets pour ceux du Real Madrid

Retraité des parquets depuis 2017, Martynas Pocius avait depuis rejoint l'organigramme des Nuggets. Il a ainsi été scout pour le club des Rocheuses, puis directeur assistant chargé d'étudier les potentielles cibles du club.

Le problème, pour lui, c'est qu'il a obtenu ce poste grâce à son ami d'enfance, Tommy Balcetis. C'est ainsi au mariage de ce dernier que Tim Connelly, le patron sportif du club à l'époque, l'avait recruté.

Sauf que Tim Connelly a depuis rejoint les Wolves et que Tommy Balcetis, qui était assistant GM, a été poussé vers la sortie suite au grand chambardement de la dernière saison. Pas étonnant donc d'apprendre par BasketNews que Martynas Pocius quitte à son tour le Colorado, direction le Real Madrid.

Il devient ainsi directeur général adjoint de la section basket du club merengue, aux côtés de Sergio Rodriguez.

Un club qu'il connait bien puisque le Lituanien, après son passage à Duke puis au Zalgiris Kaunas, avait évolué pendant deux saisons avec le club espagnol. En y remportant notamment le championnat d'Espagne en 2013.

Avec la Lituanie, il a gagné la médaille de bronze à la Coupe du monde 2010, et l'argent à l'Euro 2013.