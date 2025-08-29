Le Storm retourne les Lynx comme des crêpes !

Avec une avance de 21 points dans le deuxième quart-temps (39-18), les Lynx semblaient filer tranquillement vers leur 31e victoire de la saison régulière – un record de franchise – et vers le statut de tête de série numéro 1 des playoffs. Et puis, soudainement, le Storm a justifié son nom en balayant tout sur son passage !

Devant un public soudainement muet, Gabby Williams, Skylar Diggins ou encore Dominique Malonga vont soudainement retrouver leur basket. Après avoir raté 10 de leurs 11 premiers tirs primés, le Storm va trouver la mire à 3-points et profité des pertes de balle des Lynx pour limiter la casse à la pause (48-33).

Et puis, au retour des vestiaires, les partenaires de Gabby Williams vont se déchaîner ! C'est Skylar Diggins qui va mettre les Lynx sur les talons, et après un 3-points, elle va se permettre de chambrer le banc adverse, provoquant la faute technique de Cheryl Reeve. Dans une ambiance devenu électrique, marquée par les sorties sur blessure d'Alanna Smith et Courtney Williams, le Storm conclut le troisième quart-temps par un run de 25-6 en six minutes, prenant l’avantage 67-63 grâce à un tir primé de Skylar Diggins à la dernière seconde.

Malonga ferme la boutique

En 10 minutes, Seattle inscrit plus de points qu'en première mi-temps avec un impressionnant 7 sur 11 à 3-points, tandis que Skylar Diggins plante 19 de ses 23 points après la pause. En quatrième quart-temps, Seattle ajoute 4 tirs primés de plus, tandis que Minnesota n'inscrit qu’un seul panier en cinq minutes dans le quatrième quart-temps, laissant Seattle s’échapper 77-70.

Nneka Ogwumike réveille la salle et ses coéquipières avec deux paniers à 3-points, mais Dominique Malonga permet au Storm de creuser l’écart (86-76) pour finalement s'imposer 93-79.

Ce succès permet au Storm de prendre quatre victoires d'avance sur les Sparks, 9e. Les playoffs sont en très bonne voie pour les Françaises Gabby Williams (16 points) et Dominique Malonga (13 points, 7 rebonds, 2 contres).