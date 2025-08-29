La KD 18 en mode “Black&Yellow”

Sortie il y a quatre mois la KD 18 s'apprête à passer à la vitesse supérieure avec la sortie programmée sur cette fin de semaine de trois nouveaux coloris disponibles en France. On retrouvera notamment cette très jolie version “New Dawmn”. La tige en noir est ici assortie de finitions ressortant en jaune.

On retrouve également la date du 28 juin 2007 présente à l'intérieur de la Draft. C'est tout simplement la date de la Draft 2007 et donc de son entrée officielle en NBA, à Seattle avec le deuxième choix (derrière Greg Oden), et le symbole du début d'une nouvelle vie pour Kevin Durant.

La Nike KD 18 est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.

Notre test de la KD 18

Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.

Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris.

Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.