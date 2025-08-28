LeBron James « bouleversé » suite au départ de Kyrie Irving des Cavaliers

En 2017, Kyrie Irving quitte Cleveland pour Boston. Un départ qui avait surpris LeBron James, pas mis au courant de la demande de transfert de son meneur, comme Kyrie Irving l’expliquait lui-même.

Quasiment huit ans après, c’est désormais autour de Tyronn Lue de se confier sur ce transfert au micro du podcast « Club Shay Shay » animé par Shannon Sharpe.

« LeBron était en train de signer des autographes et des maillots au cours d’un événement organisé par son association » explique l’actuel entraîneur des Clippers. « Je suis allé m’asseoir à côté de lui et je lui ai montré l’info de SportsCenter. Il a posé son stylo, il s’est assis pendant dix minutes sans rien dire. Il était bouleversé. »

Tyronn Lue assure par la suite que si Kyrie Irving n’avait pas quitté l’Ohio pour le Massachusetts, LeBron James serait resté à Cleveland et n’aurait pas quitté son État natal pour rejoindre les Lakers comme il l’a fait à l’été 2018. Selon lui, l’actuel joueur des Mavs avait besoin de se prouver qu’il pouvait gagner sans le quadruple champion NBA.

« Nous aurions pu gagner deux ou trois titres de plus »

« Kyrie est un compétiteur » rappelle Tyronn Lue. « Il voulait prouver qu’il pouvait gagner sans LeBron comme Kobe l’a fait avec Shaq. Il voulait avoir sa propre équipe. Je ne pense pas qu’il avait une dent contre LeBron, mais c’est quelque chose qu’il voulait faire pour sa carrière. »

Un départ qui laisse un goût amer puisque Tyronn Lue pense que les Cavaliers auraient pu remporter d’autres titres en plus du sacre de 2016. Même si l'arrivée de Kevin Durant à Golden State changeait tout…

« Si Kevin Durant n'était pas allé à Golden State, je pense que nous aurions continué de gagner » théorise le tacticien de Los Angeles. « Et Kyrie ne serait pas parti puisque vous ne pouvez pas quitter une équipe dans ces conditions. Donc je pense qu’avec ce groupe, nous aurions pu remporter deux ou trois titres de plus. »

Finalement, Kevin Durant a bien rejoint Golden State en 2017 et le duo Kyrie Irving – LeBron James, mené par Tyronn Lue, a buté sur les Warriors en Finales NBA, s’inclinant 4-1 avant que « Uncle Drew » ne quitte l’équipe.