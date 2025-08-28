Les Wolves vont chercher leur P-dg chez le champion NHL

On peut être double champion en titre en NHL et tout quitter pour rejoindre la NBA. C'est le défi que s'est lancé Matthew Caldwell, président des Florida Panthers, qui va quitter la NHL pour rejoindre la NBA mais aussi la WNBA.

Mercredi, il a accepté un contrat de dix ans pour devenir le nouveau P-dg des Minnesota Timberwolves et des Minnesota Lynx. Son entrée en fonction est prévue le 2 septembre, où il supervisera les opérations quotidiennes et les grandes orientations stratégiques des Timberwolves, des Lynx et de l’équipe affiliée en G-League, les Iowa Wolves.

Cette nomination est la première d'envergure des nouveaux propriétaires Marc Lore et Alex Rodriguez, qui ont pris le contrôle total des deux franchises cet été.

« J’adore la NHL. J’ai toujours apprécié le hockey et je suis un grand fan », a réagi Matthew Caldwell. « Mais la NBA est une plateforme mondiale bien plus vaste. Je crois vraiment en Marc et Alex, en leur vision et en ce qu’ils essaient de construire. Leur objectif est de faire de Minnesota une franchise de référence. »

Une « success story » avec les Panthers

Arrivé aux Panthers en 2014 comme directeur de l'opérationnel, puis promu P-dg en 2016, Matthews Caldwell a joué un rôle central dans la transformation de la franchise floridienne, notamment hors de la glace. Sous sa direction, les Panthers ont prolongé leur accord d’exploitation avec le comté de Broward jusqu’en 2033, lancé un match en plein air dans le stade des Miami Marlins, ouvert un nouveau centre d’entraînement au War Memorial de Fort Lauderdale, et atteint une liste d’attente record pour les abonnements annuels. Sans oublier donc deux Stanley Cup.

«Notre projet est que les Wolves et les Lynx deviennent une référence d’excellence dans le sport professionnel » écrit le duo Rodriguez-Lore. « Matthew est le leader idéal pour concrétiser cette ambition. Son parcours à la tête des Florida Panthers parle de lui-même et nous sommes impatients de voir l’impact de son leadership audacieux. »