Une nouvelle plainte contre le propriétaire des Suns

Et de six ! En place depuis 2023, Mat Ishbia a reçu mercredi une sixième plainte contre lui. Cette fois, ce ne sont pas des employés qui se plaignent de son management et de son comportement, mais deux actionnaires minoritaires des Suns qui affirment que l'actuel propriétaire de l'équipe leur refuse l’accès aux documents internes, et notamment comptables.

Selon une copie de la plainte obtenue par ESPN, celle-ci a été déposée dans le Delaware le 21 août, et les avocats qui l’ont déposée représentent les dirigeants de Kisco WC Sports II et Kent Circle Investments. Ces deux entités étaient les seules à rester actionnaires au moment de la vente de la franchise par Robert Sarver. Les 14 autres actionnaires avaient revendu leurs parts.

« Nos clients ont intenté une action afin d’obtenir les documents auxquels ils ont droit en tant qu’actionnaires minoritaires des Suns », expliquent leurs avocats. « Ils sont préoccupés par l’attitude du gestionnaire vis-à-vis des actionnaires minoritaires et veulent obtenir plus d’informations sur certaines dépenses et levées de capitaux. La transparence avec les minoritaires n’est pas optionnelle, et nos clients estiment qu’elle est essentielle au succès des Suns. »

Dans leur plainte, ces avocats indiquent qu’en septembre 2024, Kisco WC Sports II avait commencé à négocier un rachat avec un conseiller de Mat Ishbia. Selon eux, ce dernier a lancé en juin un appel de fonds destiné à « exercer une pression et diluer » les parts des actionnaires minoritaires des Suns. Par ailleurs, ils ont appris que Mat Ishbia « aurait conclu des accords parallèles non divulgués avec d’autres membres des [Suns], y compris au sujet de l’appel de fonds ». Ils disent ne pas avoir pu obtenir d’informations sur les dépenses de l’équipe et contestent le financement du centre d’entraînement de 100 millions de dollars du Mercury, inauguré en juillet 2024.

Pour leur part, les Suns ont répondu que les dirigeants de ces entités ont exigé que l’équipe rachète leurs parts pour 825 millions de dollars, ce qui valoriserait la franchise à environ 6 milliards, soit une augmentation de 60% par rapport à la valeur lors de l’achat du contrôle par Mat Ishbia en 2023. Les Suns affirment qu’ils n’ont aucune obligation de les racheter.