Programme du jour | L’Euro débute, avec un alléchant Lettonie – Turquie à 17h00

Ce sont la Grande-Bretagne et la Lituanie qui ouvrent la danse dès 12h30 (beIN Sports Max 4) alors que l'Allemagne se frotte au Monténégro à 15h30 ((beIN Sports 1) et que la Serbie débute face à l'Estonie à 20h15 (beIN Sports 1).

Le choc du jour a lieu à 17h00 (beIN Sports Max 4) entre deux outsiders du tournoi : la Lettonie et la Turquie !

PROGRAMME COMPLET

12h30 | Grande-Bretagne – Lituanie (beIN Sports Max 4)

13h45 | République tchèque – Portugal (beIN Sports Max 5)

15h30 | Monténégro – Allemagne (beIN Sports 1)

17h00 | Lettonie – Turquie (beIN Sports Max 4)

19h30 | Suède – Finlande (beIN Sports Max 4)

20h15 | Serbie – Estonie (beIN Sports Max 1)