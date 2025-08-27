Matchs
Programme du jour | L’Euro débute, avec un alléchant Lettonie – Turquie à 17h00

L'Equipe de France débutera son EuroBasket 2025 demain, mais la Serbie, l'Allemagne, la Lituanie, la Turquie et la Lettonie rentrent en piste dès ce mercredi.

L'EuroBasket 2025Ce sont la Grande-Bretagne et la Lituanie qui ouvrent la danse dès 12h30 (beIN Sports Max 4) alors que l'Allemagne se frotte au Monténégro à 15h30 ((beIN Sports 1) et que la Serbie débute face à l'Estonie à 20h15 (beIN Sports 1).

Le choc du jour a lieu à 17h00 (beIN Sports Max 4) entre deux outsiders du tournoi : la Lettonie et la Turquie !

PROGRAMME COMPLET

12h30 | Grande-Bretagne – Lituanie (beIN Sports Max 4)
13h45 | République tchèque – Portugal (beIN Sports Max 5)
15h30 | Monténégro – Allemagne (beIN Sports 1)
17h00 | Lettonie – Turquie (beIN Sports Max 4)
19h30 | Suède – Finlande (beIN Sports Max 4)
20h15 | Serbie – Estonie (beIN Sports Max 1)

