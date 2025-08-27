La France prête à organiser sa toute première Coupe du monde ?

Seize ans après l'Euro et sept ans après les JO, la France accueillera-t-elle une nouvelle grande compétition de basket masculin sur son territoire ? Cela semble être l'objectif, car nos confrères de L'Équipe annoncent que la FFBB entend se porter candidate à l'organisation de la Coupe du monde 2031. Seule, et donc sans pays co-hôte, malgré l'intérêt plus ou moins officiel de l'Italie et de l'Australie.

Outre l'EuroBasket 2015 et des Jeux olympiques 2024, on se souvient que la France a également accueilli l'Euro 1951, l'Euro 1983 et l'Euro 1999. En revanche, elle n'a jamais organisé de Mondial mais, après le succès des deux derniers événements qui se sont tenus dans l'Hexagone, on imagine que le dossier français aurait de fortes chances de séduire les dirigeants de la FIBA, grâce également ses enceintes modernes (AccorArena, LDLC Arena, Paris-La Défense Arena, Adidas Arena…).

D'autant que, dans six ans, Victor Wembanyama serait âgé de 28 ans, et donc en pleine force de l'âge, avec un paquet de jeunes joueurs (Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Bilal Coulibaly…) censés faire des Bleus l'un des favoris au titre mondial, avec les États-Unis bien sûr. Et quoi de mieux qu'un tournoi à domicile pour décrocher une première médaille d'or dans cette compétition ?

Pour rappel, aucune Coupe du monde n'a eu lieu en Europe depuis 2014, en Espagne. Depuis, ce sont la Chine (2019), l'Indonésie, le Japon et les Philippines (2023), et enfin le Qatar (2027) qui ont hérité des trois dernières.

À noter qu'une pétition est justement apparue sur les réseaux sociaux, fin juillet, pour pousser la candidature de la France en 2031 : https://www.change.org/p/organisation-coupe-du-monde-de-basket-2031-en-france