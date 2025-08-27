Las Vegas carbure à plein régime depuis début août et A'ja Wilson n'est certainement pas étrangère à la série en cours de onze victoires récoltées par les Aces. L'intérieure américaine évolue à nouveau à son meilleur niveau et ça fait très mal aux raquettes adverses. Résultat des courses : 26.1 points, 12.7 rebonds, 2.5 passes décisives en moyenne pour elle sur les onze derniers matchs !

En parallèle, sa première chaussure signature continue de faire recette puisque la Nike A'One vient être décliné sous un septième coloris. Là encore, les performances de A'ja Wilson sur les parquets permettent clairement de mettre le modèle en lumière.

Il faut s'attendre à ce que les deux brillent encore dans les semaines à venir avec ce coloris « The Switch », qui se démarque par sa tige et sa semelle entre noir et nuances de vert foncé. Le « Swoosh », la signature de la joueuse sur le talon et son logo sur la languette ressortent quant à eux dans un vert fluo proche du « Volt ».

L'ensemble complète bien le reste des choix de coloris disponibles en France. Cette Nike A'One « The Swictch » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.