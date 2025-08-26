Pour boucler la boucle familiale, Simone Fontecchio rêve des Jeux olympiques 2028

Quelles sont les chances de l'Italie dans cet EuroBasket 2025 ? Difficile à dire, et même Simone Fontecchio, le leader de la Squadra azzurra, n'a pas envie de fixer d'objectifs ou de calculer les possibilités…

« J'en ai assez de faire des pronostics » répond-il à Il Foglio. « Ça n'a aucun sens dans une compétition comme le Championnat d'Europe, où il y a tellement d'équipes de qualité avec des joueurs importants. Il y en a potentiellement une douzaine d'équipes qui pourraient remporter des médailles. Tout dépendra de qui est le plus fort physiquement, en meilleure forme, qui a moins d'absences, qui est le mieux préparé et qui a plus de chance. »

Le nouveau joueur de Miami reconnait toutefois que l'Italie fait partie des outsiders de la compétition.

« Il y a deux ou trois équipes au-dessus de nous – la France, la Serbie, l'Allemagne – et les autres se battent pour ça. On jouera aussi pour Achille (Polonara, touché par une leucémie), mais il n'a pas besoin d'une médaille pour comprendre à quel point nous, et toute la communauté du basket, tenons à lui » continue l'ailier de 29 ans.

Ce dernier ne cache d'ailleurs pas son rêve. Issu d'une grande famille de sportifs, sa mère et son grand-père ayant été des internationaux italiens en basket, il espère participer aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.

En 1984, son père, Daniele, y avait ainsi déjà vécu l'expérience olympique, en tant que coureur du 110 mètres haies. Il était ainsi passé à un centième de seconde de la finale !

« J'aimerais aller aux Jeux de Los Angeles, où mon père a failli atteindre la finale 1984, pour boucler la boucle. »

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 52 15 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3 2023-24 * All Teams 66 25 46.0 40.1 81.8 1.0 2.8 3.7 1.5 1.7 0.7 1.0 0.3 10.5 2023-24 * UTH 50 23 45.0 39.1 80.0 1.0 2.5 3.5 1.5 1.6 0.6 1.0 0.4 8.9 2023-24 * DET 16 30 47.9 42.6 84.6 0.8 3.6 4.4 1.8 1.8 0.9 1.1 0.3 15.4 2024-25 DET 75 17 40.2 33.5 83.3 0.7 2.2 2.9 0.9 1.3 0.4 0.7 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.