Pour boucler la boucle familiale, Simone Fontecchio rêve des Jeux olympiques 2028

Quelles sont les chances de l'Italie dans cet EuroBasket 2025 ? Difficile à dire, et même Simone Fontecchio, le leader de la Squadra azzurra, n'a pas envie de fixer d'objectifs ou de calculer les possibilités…
« J'en ai assez de faire des pronostics » répond-il à Il Foglio. « Ça n'a aucun sens dans une compétition comme le Championnat d'Europe, où il y a tellement d'équipes de qualité avec des joueurs importants. Il y en a potentiellement une douzaine d'équipes qui pourraient remporter des médailles. Tout dépendra de qui est le plus fort physiquement, en meilleure forme, qui a moins d'absences, qui est le mieux préparé et qui a plus de chance. »
Le nouveau joueur de Miami reconnait toutefois que l'Italie fait partie des outsiders de la compétition.
« Il y a deux ou trois équipes au-dessus de nous – la France, la Serbie, l'Allemagne – et les autres se battent pour ça. On jouera aussi pour Achille (Polonara, touché par une leucémie), mais il n'a pas besoin d'une médaille pour comprendre à quel point nous, et toute la communauté du basket, tenons à lui » continue l'ailier de 29 ans.
Ce dernier ne cache d'ailleurs pas son rêve. Issu d'une grande famille de sportifs, sa mère et son grand-père ayant été des internationaux italiens en basket, il espère participer aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.
En 1984, son père, Daniele, y avait ainsi déjà vécu l'expérience olympique, en tant que coureur du 110 mètres haies. Il était ainsi passé à un centième de seconde de la finale !
« J'aimerais aller aux Jeux de Los Angeles, où mon père a failli atteindre la finale 1984, pour boucler la boucle. »
|Simone Fontecchio
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|UTH
|52
|15
|36.9
|33.0
|79.5
|0.6
|1.1
|1.7
|0.8
|1.2
|0.3
|0.8
|0.2
|6.3
|2023-24 *
|All Teams
|66
|25
|46.0
|40.1
|81.8
|1.0
|2.8
|3.7
|1.5
|1.7
|0.7
|1.0
|0.3
|10.5
|2023-24 *
|UTH
|50
|23
|45.0
|39.1
|80.0
|1.0
|2.5
|3.5
|1.5
|1.6
|0.6
|1.0
|0.4
|8.9
|2023-24 *
|DET
|16
|30
|47.9
|42.6
|84.6
|0.8
|3.6
|4.4
|1.8
|1.8
|0.9
|1.1
|0.3
|15.4
|2024-25
|DET
|75
|17
|40.2
|33.5
|83.3
|0.7
|2.2
|2.9
|0.9
|1.3
|0.4
|0.7
|0.2
|5.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.