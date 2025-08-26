NBA
Pour boucler la boucle familiale, Simone Fontecchio rêve des Jeux olympiques 2028

Son père, Daniele Fontecchio, avait échoué aux portes de la finale du 110 mètres haies lors des Jeux olympiques 1984 de Los Angeles. Simone Fontecchio rêve donc de boucler la boucle en Californie.

Simone Fontecchio avec l'ItalieQuelles sont les chances de l'Italie dans cet EuroBasket 2025 ? Difficile à dire, et même Simone Fontecchio, le leader de la Squadra azzurra, n'a pas envie de fixer d'objectifs ou de calculer les possibilités…

« J'en ai assez de faire des pronostics » répond-il à Il Foglio. « Ça n'a aucun sens dans une compétition comme le Championnat d'Europe, où il y a tellement d'équipes de qualité avec des joueurs importants. Il y en a potentiellement une douzaine d'équipes qui pourraient remporter des médailles. Tout dépendra de qui est le plus fort physiquement, en meilleure forme, qui a moins d'absences, qui est le mieux préparé et qui a plus de chance. »

Le nouveau joueur de Miami reconnait toutefois que l'Italie fait partie des outsiders de la compétition.

« Il y a deux ou trois équipes au-dessus de nous – la France, la Serbie, l'Allemagne – et les autres se battent pour ça. On jouera aussi pour Achille (Polonara, touché par une leucémie), mais il n'a pas besoin d'une médaille pour comprendre à quel point nous, et toute la communauté du basket, tenons à lui » continue l'ailier de 29 ans.

Ce dernier ne cache d'ailleurs pas son rêve. Issu d'une grande famille de sportifs, sa mère et son grand-père ayant été des internationaux italiens en basket, il espère participer aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.

En 1984, son père, Daniele, y avait ainsi déjà vécu l'expérience olympique, en tant que coureur du 110 mètres haies. Il était ainsi passé à un centième de seconde de la finale !

« J'aimerais aller aux Jeux de Los Angeles, où mon père a failli atteindre la finale 1984, pour boucler la boucle. »

Par Dimitri Kucharczyk
