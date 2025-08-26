Deux matchs de suspension pour David Jones-Garcia suite à la bagarre face à l’Argentine

On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé à la fin de la rencontre entre la République dominicaine et l'Argentine, lors de l'AmeriCup, mais la FIBA a annoncé ses sanctions.

Côté République dominicaine, David Jones-Garcia reçoit deux matchs de suspension, alors que Juan Guerrero et Juan Suero sont suspendus un match chacun et qu'Angel Delgado est suspendu un match avec sursis.

Côté argentin, Gonzalo Bressan est également suspendu deux matchs alors que Francisco Caffaro et Juan Vaulet sont tous les deux suspendus pour une rencontre.

Les deux fédérations ont aussi été punies : 20 000 francs suisses pour les Dominicains et 10 000 francs suisses pour les Argentins. Le sélectionneur des Pumas, Pablo Prigioni, a lui écopé d'une amende de 2 000 francs suisses.

Chambrage, violence… et insulte raciste ?

Pour expliquer l'incident, l'Argentine explique que David Jones-Garcia a échauffé les esprits en célébrant sous le nez de Juan Marcos, qui a manqué le tir de la gagne, et que les Dominicains ont passé tout le match à rappeler leur victoire en 2023, qui a privé la sélection argentine de la Coupe du monde dans la foulée.

« La violence n'est jamais la solution » explique David Jones-Garcia sur les réseaux sociaux. « À la fin du match, les choses ont dégénéré après qu'un joueur argentin m'a frappé et qu'un de mes coéquipiers a été victime d'une insulte raciste. L'adrénaline a pris le dessus, mais j'assume la responsabilité de mes actes. Je tiens à présenter mes excuses à tout le monde : à mon pays, à la FIBA, qui a organisé un excellent tournoi, aux San Antonio Spurs, qui attendent davantage de moi en tant que professionnel, et au peuple argentin. »