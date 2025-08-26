Championnes WNBA la saison passées, les joueuses du New York Liberty devraient être en mesure de défendre leur titre lors des prochains playoffs. Sortie juste avant le All-Star Game WNBA, la Nike Sabrina 3 va à nouveau se préparer pour cet événement avec la sortie d'un nouveau coloris « Pre-Heat ».

La paire se présente avec une partie orange au milieu, où figurent les câbles Flywire qui servent aussi d'œillets, et violet sur les extrémités. Le « Swoosh » sur l'empeigne et le logo de la shooteuse de New York apparaissent en noir. La semelle intermédiaire est pour sa part équipée de mousse Cushlon et d'un amorti « Zoom Air » sous l'avant du pied.

La Nike Sabrina 3 « Pre-Heat » sortira le 12 septembre prochaine en France, sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.