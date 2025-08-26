Matchs
La Sabrina 3 « Pre-Heat » prépare les playoffs

Sneakers – Ce nouveau coloris de la troisième chaussure signature de Sabrina Ionescu sortira deux jours avant le début des playoffs.

Championnes WNBA la saison passées, les joueuses du New York Liberty devraient être en mesure de défendre leur titre lors des prochains playoffs. Sortie juste avant le All-Star Game WNBA, la Nike Sabrina 3 va à nouveau se préparer pour cet événement avec la sortie d'un nouveau coloris « Pre-Heat ».

La paire se présente avec une partie orange au milieu, où figurent les câbles Flywire qui servent aussi d'œillets, et violet sur les extrémités. Le « Swoosh » sur l'empeigne et le logo de la shooteuse de New York apparaissent en noir. La semelle intermédiaire est pour sa part équipée de mousse Cushlon et d'un amorti « Zoom Air » sous l'avant du pied.

La Nike Sabrina 3 « Pre-Heat » sortira le 12 septembre prochaine en France, sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.

Par Romain Davesne
