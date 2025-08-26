La Jordan Luka 4 prête pour le camping

Après la Jordan Luka 3, conçu pour mettre en lumière l'amour de Luka Doncic pour le sport automobile, la Jordan Luka 4 continue d'explorer les passions du meneur des Lakers à travers plusieurs coloris.

Après le coloris « Gone Fishing » inspiré de l'univers la pêche, voici une version « Gone Camping » aux teintes automnales et prête pour le camping ! Ces coloris sont aussi l'occasion de mettre en valeur les richesses de son pays natal, la Slovénie.

Sur ce coloris, la tige opte pour différents tons d'orange, du vert foncé et du blanc. Un motif de forêt est dessiné au niveau du talon pour touche d'originalité. La semelle extérieure translucide passe du vert à l'orange. Le logo du joueur ressort en orange et vert sur la languette. Pour rappel, la semelle intermédiaire en Cushlon est assortie d'un amorti Zoom Air sous l'avant du pied.

La Jordan Luka 4 « Gone Camping » est annoncée pour le 4 septembre aux États-Unis au prix de 135 dollars.

(Via SneakerNews)