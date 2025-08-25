Le père de Luka Doncic charge Milan au sujet de Josh Nebo et Vlatko Cancar

Drôle d'ambiance dans la sélection slovène en amont de cet Euro 2025. Alors que Zoran Dragic a claqué la porte en plein milieu de la préparation, suite à des tensions avec le sélectionneur, Aleksander Sekulic, c'est désormais Sasa Doncic, le directeur sportif de l'équipe (et père de Luka) qui s'en prend à l'Olimpia Milan.

Pourquoi ? Parce que le club d'Ettore Messina a peut-être fait pression sur ses deux joueurs slovènes (Josh Nebo et Vlatko Cancar), afin qu'ils soignent leurs blessures, plutôt que de disputer le championnat d'Europe…

« Josh Nebo ne m'a jamais dit, au cours de plusieurs conversations, qu'il ne jouerait pas, même après sa dernière blessure. Le club a reçu sa convocation le 3 juillet. Deux semaines plus tard, nous avons été informés qu'il n'était pas disponible pour jouer. Je respecte la position de l'entraîneur Ettore Messina pour qui la santé des joueurs est importante, mais nous avons également nos propres rapports et évaluations d'experts. Nous savons de quoi nous parlons » explique-t-il ainsi à SportKlub. « La situation était inhabituelle. Comment devons-nous procéder ? Pour l'instant, nous nous concentrons sur cet EuroBasket. Après le tournoi, nous devrons aborder la question, y compris en discutant avec le gouvernement slovène. Josh Nebo a obtenu la citoyenneté pour jouer au basket, donc s'il ne veut pas jouer, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre notre collaboration. »

À entendre Sasa Doncic, la signature de Vlatko Cancar à Milan fut également une mauvaise nouvelle pour la Slovénie, même si ce dernier traîne des blessures depuis deux ans, et n'a joué que 13 matchs en 24 mois.

« Vlatko n'a jamais eu de problèmes pour jouer en équipe nationale. Ce n'est devenu un problème qu'après avoir signé avec Milan, ce qui est un peu difficile à comprendre. Mais c'est ainsi que les choses se passent. »

Déjà affaiblie sur le plan purement sportif, la Slovénie ne prépare donc pas cet Euro dans les meilleures conditions.