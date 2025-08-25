L’assistant Johnny Carpenter retrouve Rick Carlisle aux Pacers

Un peu de sang neuf sur le banc des Pacers. La franchise de l'Indiana vient ainsi d'annoncer que Johnny Carpenter allait intégrer le staff de Rick Carlisle à partir de la saison prochaine.

L'an passé, le technicien était chez les Memphis Grizzlies, où il travaillait individuellement avec les joueurs, mais également dans le ‘scouting' des adversaires.

Avant ça, il a passé neuf ans en NCAA, chez les Virginia Cavaliers, la faculté dans laquelle il a étudié, occupant différents postes auprès de Tony Bennett, notamment comme assistant en charge de l'aspect technologique.

Néanmoins, il connait déjà Rick Carlisle puisqu'au cours de la saison 2014/15, il travaillait comme assistant vidéo au sein des Dallas Mavericks, à l'époque où l'actuel coach d'Indiana était en poste dans le Texas.

Il s'agit donc de retrouvailles, une décennie plus tard. Son arrivée va en tout cas permettre à Jim Boylen d'intégrer le premier rang des assistants, aux côtés notamment de Lloyd Pierce et de Jenny Boucek.