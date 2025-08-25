Pour Franz Wagner, la Mannschaft est le meilleur outil de développement du basket

Le 27 août, Franz Wagner va débuter l'EuroBasket 2025 avec l'Allemagne… mais également fêter ses 24 ans.

L'ailier d'Orlando est déjà un cadre de la Mannschaft, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde 2023, mais aussi la médaille de bronze lors de l'Euro 2022, et il espère bien remporter une nouvelle breloque.

« Ce serait une réussite extraordinaire », répond-il sur la possibilité de remporter l'Euro avec le même groupe que celui titré à la Coupe du monde 2023. « Gagner quoi que ce soit est extrêmement difficile. Remporter un titre pour son pays est évidemment quelque chose de très spécial. Nous l'avons ressenti il y a deux ans, et nous faisons tout notre possible pour revivre cette sensation et ramener une médaille d'or à notre pays. »

D'autant que c'est le meilleur moyen de promouvoir le basket en Allemagne, où il reste peu populaire et compte assez peu de licenciés. Malgré une hausse ces dernières années, la fédération allemande de basket reste sous la barre des 250 000 licenciés, alors que son homologue française se rapproche petit à petit des 800 000…

Des matchs à enjeux amusants à jouer… et à regarder

« C'est toujours un honneur de pouvoir jouer pour l'équipe nationale » continue-t-il. « Ma façon de voir les choses, c'est que je veux contribuer à développer le basket ici en Allemagne. Et je pense que les équipes nationales sont le meilleur outil dont nous disposons en tant que joueurs pour y parvenir ».

D'autant plus que Franz Wagner adore les matchs à enjeux qui constituent la base des tournois internationaux.

« Chaque match décisif — en particulier les matchs internationaux, quand on joue pour son pays, et surtout lorsque le temps passé avec l'équipe est assez court ou beaucoup plus court que pendant une saison en club — est toujours très physique, et que chaque joueur donne tout ce qu'il a », conclut ainsi Franz Wagner sur le format de l'Euro. « Je pense que c'est ce qui rend ces matchs très amusants à jouer et, espérons-le, à regarder également. »