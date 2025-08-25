La KD 18 va continuer de faire l'actualité ces prochaines semaines avec notamment la sortie à venir de ce coloris « Rise » pour compléter une collection déjà bien fournie.

La 18e chaussure signature de Kevin Durant se présente ici avec une tige entre blanc, marron et beige, dotée de finitions en orange pour se rapprocher du style Texas Longhorns, où KD est passé avant d'intégrer la NBA. Le logo de KD sur la languette et les contours du Swoosh ressortent également en orange.

La Nike KD 18 « Rise » est annoncée pour le 29 août sur le sol nord-américaine au prix de 155 dollars.

Notre verdict de la KD 18 Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”. Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris. Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.

(Via NiceKicks)