10 sur 10 pour les Aces d’une immense A’ja Wilson !

Publié le 24/08/2025

WNBA – Malgré une bonne entame, les Mystics n'ont pas pesé lourd à domicile face aux Aces, portées par une A'ja Wilson encore exceptionnelle (36 points, 13 rebonds).

a'ja wilsonEt de dix pour les Aces qui ont décroché leur dixième victoire consécutive ce samedi à Washington, sous l'impulsion d'une A'ja Wilson inarrêtable (36 points à 14/22 au tir, 13 rebonds en 33 minutes). Entre deux eaux depuis le départ de leur meilleur scoreuse Brittney Sykes pour Seattle, les Mystics ont tenu pendant un peu plus d'une mi-temps avant de craquer pour de bon.

Washington a réussi à partir très fort, avec un collectif soudé autour du tandem rookie Citron-Iriafen (23-8). A'ja Wilson, Jewell Loyd et Dana Evans, en feu à 3-points (21 points, à 5/6 de loin), ont très vite rattrapé le coup en revenant à 30-30 sur une nouvelle flèche de l'arrière.

A'ja Wilson a pris le relais jusqu'à la pause pour inverser la tendance en scorant quatre paniers dont un 3-points et deux lancers, histoire d'assurer cinq longueurs d'avance à Las Vegas à la mi-temps (39-44).

Personne pour arrêter Wilson

La machine était lancée, et a enchaîné trois paniers de suite dès la reprise pour répondre au retour agressif des Mystics. C'est finalement un 15-4 qui a fait pencher la balance en faveur de Las Vegas avec deux nouveaux paniers à 3-points de Dana Evans et un de Jewell Loyd (57-68).

Après un passage remarqué de NaLyssa Smith, A'ja Wilson a pu asseoir sa domination en enchaînant deux « 2+1 » grâce à son impact physique face auquel Washington a terriblement souffert (66-79). Chelsea Gray (5 points, 8 passes décisives) a enchaîné quatre passes décisives de suite pour finir le boulot avec un dernier service pour l'ultime panier de l'héroïne du soir (73-91).

Fortes de ce dixième succès de suite, les Las Vegas Aces, désormais troisièmes, vont se rendre à Chicago lundi soir puis à Atlanta, actuel deuxième, mercredi. Washington enchaîne dès aujourd'hui, toujours à la maison, face au Storm… de Brittney Sykes.

/ 81 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Clark 26 3/6 0/2 0/0 0 5 5 0 1 1 0 0 0 6 9
S. Austin 24 5/10 0/0 8/12 1 3 4 3 4 0 0 1 -9 18 17
K. Iriafen 26 7/12 0/0 7/9 6 9 15 3 1 0 5 0 -8 21 27
S. Sutton 27 2/10 0/2 0/0 0 2 2 3 1 0 3 0 -14 4 -2
S. Citron 28 4/7 4/5 1/1 0 1 1 3 3 1 1 0 -2 13 14
E. Engstler 18 3/8 0/3 2/2 0 3 3 2 0 1 1 0 -13 8 8
S. Dolson 10 0/4 0/1 1/2 1 2 3 0 1 1 0 0 +2 1 0
M. Scott 3 0/1 0/0 2/2 0 0 0 0 1 1 0 0 +2 2 2
L. Olsen 13 3/5 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 +4 6 6
J. Melbourne 24 1/2 0/0 0/0 0 1 1 6 1 0 2 0 -12 2 6
28/65 4/14 21/28 8 26 34 21 13 6 12 1 81 87
/ 91 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
N. Smith 19 4/5 0/0 0/0 1 1 2 2 4 0 1 0 +2 8 10
K. Bell 23 1/5 1/3 0/0 0 2 2 2 0 0 1 0 +4 3 2
A. Wilson 33 14/22 1/2 7/8 3 10 13 1 4 2 3 2 +5 36 42
C. Gray 34 1/3 0/0 3/4 0 6 6 8 3 1 2 2 +14 5 17
J. Young 31 3/9 1/2 3/3 0 6 6 8 1 0 2 1 +4 10 17
C. Parker-Tyus 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Stokes 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0
M. Gustafson 7 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 -4 0 -1
J. Loyd 27 3/9 2/7 0/0 0 2 2 3 2 3 1 0 +14 8 9
D. Evans 24 8/11 5/6 0/0 0 3 3 3 0 0 0 1 +27 21 25
A. Nye 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -8 0 -1
Total 34/65 10/20 13/15 4 30 34 27 18 6 11 6 91 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Romain Davesne
