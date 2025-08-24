10 sur 10 pour les Aces d’une immense A’ja Wilson !

Et de dix pour les Aces qui ont décroché leur dixième victoire consécutive ce samedi à Washington, sous l'impulsion d'une A'ja Wilson inarrêtable (36 points à 14/22 au tir, 13 rebonds en 33 minutes). Entre deux eaux depuis le départ de leur meilleur scoreuse Brittney Sykes pour Seattle, les Mystics ont tenu pendant un peu plus d'une mi-temps avant de craquer pour de bon.

Washington a réussi à partir très fort, avec un collectif soudé autour du tandem rookie Citron-Iriafen (23-8). A'ja Wilson, Jewell Loyd et Dana Evans, en feu à 3-points (21 points, à 5/6 de loin), ont très vite rattrapé le coup en revenant à 30-30 sur une nouvelle flèche de l'arrière.

A'ja Wilson a pris le relais jusqu'à la pause pour inverser la tendance en scorant quatre paniers dont un 3-points et deux lancers, histoire d'assurer cinq longueurs d'avance à Las Vegas à la mi-temps (39-44).

Personne pour arrêter Wilson

La machine était lancée, et a enchaîné trois paniers de suite dès la reprise pour répondre au retour agressif des Mystics. C'est finalement un 15-4 qui a fait pencher la balance en faveur de Las Vegas avec deux nouveaux paniers à 3-points de Dana Evans et un de Jewell Loyd (57-68).

Après un passage remarqué de NaLyssa Smith, A'ja Wilson a pu asseoir sa domination en enchaînant deux « 2+1 » grâce à son impact physique face auquel Washington a terriblement souffert (66-79). Chelsea Gray (5 points, 8 passes décisives) a enchaîné quatre passes décisives de suite pour finir le boulot avec un dernier service pour l'ultime panier de l'héroïne du soir (73-91).

Fortes de ce dixième succès de suite, les Las Vegas Aces, désormais troisièmes, vont se rendre à Chicago lundi soir puis à Atlanta, actuel deuxième, mercredi. Washington enchaîne dès aujourd'hui, toujours à la maison, face au Storm… de Brittney Sykes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.