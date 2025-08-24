Matchs
Le Dream donne la leçon au Liberty

Publié le 24/08/2025 à 8:15

WNBA – Sans son duo Ionescu-Stewart, New York a bu la tasse sur le parquet du Dream, qui a consolidé sa deuxième place avec un succès autoritaire. Titulaire, Marine Johannès a manqué une belle occasion de marquer des points.

marine johannes dream libertyC'était le choc de ce samedi entre une équipe du Dream qui n'a pas manqué l'occasion de conforter sa deuxième place à la maison, et une formation du Liberty orpheline de Sabrina Ionescu et Breanna Stewart. Battues 78-62 après une première mi-temps complètement ratée, les New-Yorkaises restent bloquées à la cinquième place.

En face, le Dream a pu compter sur ses leaders Allisha Gray (19 points) et Brionna Jones (17 points, 8 rebonds) et le soutien du trio Howard – Paopao -Hillmon pour prendre le meilleur départ et conserver son avance jusqu'au bout.

Allisha Gray a donné le ton en passant deux paniers à 3-points d'entrée, imitée dans la foulée par Te-Hina Paopao et Maya Caldwell (22-9). Brionna Jones a pris le relais avec deux lay-up avant de trouver Naz Hillmon pour scorer deux points de plus près du cercle. De loin, le trio Gray-Paopao-Hillmon a contribué à accentuer l'écart jusqu'à +21 à une minute de la pause (48-27).

Le coup de chaud de Marine Johannès n'a pas suffi

Malmené comme jamais, le Liberty a bu la tasse jusqu'au bout, allant jusqu'à compter 26 points de retard en fin de troisième quart-temps après un nouvel élan porté par la paire Gray-Jones (64-38). Le super passage de Marine Johannès avec quatre passes décisives et cinq points alignés entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième n'ont pas suffi à relancer la machine (64-53).

Atlanta a en effet répondu par un 10-0 entre les layup d'Allisha Gray et Naz Hillmon, le 3-points de Rhyne Howard et la claquette de Brionna Jones (74-53). New York a à peine réussi à sauver l'honneur en finissant sous les -20 en toute fin de match. Heureusement pour les championnes en titre, les retours de Sabrina Ionescu (pied) et Breanna Stewart (genou) ne devraient plus tarder.

New York va à présent recevoir Connecticut ce lundi et Washington jeudi soir avant d'entamer son dernier road-trip de la saison. Marine Johannès (3/12 au tir, dont 1/7 de loin) et Jonquel Jones (4/13 au tir, 3/8 de loin) auront notamment l'occasion de se racheter après leur sortie difficile en Géorgie. Atlanta s'attaque pour sa part à l'équipe en forme de la ligue avec la réception de Las Vegas ce mercredi soir. L'objectif, stopper la série de dix victoires des Aces !

/ Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Jones New York 22 15 .595 2 L2 brionna-jones 22
N. Hillmon Indiana 19 17 .528 4.5 L1 naz-hillmon 19
A. Gray Washington 16 21 .432 8 L3 allisha-gray 16
R. Howard Chicago 9 26 .257 14 W1 rhyne-howard 9
/ Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Fiebich 25 7/11 0/2 3/5 4 4 8 2 4 1 0 0 +19 17 22
J. Jones 27 5/13 1/5 0/0 2 6 8 4 3 0 1 0 +19 11 14
E. Meesseman 32 7/13 4/8 1/3 2 2 4 2 2 0 1 0 +9 19 16
N. Cloud 37 4/15 1/10 0/0 3 5 8 6 0 2 0 0 +20 9 14
M. Johannes 24 3/8 3/6 0/0 1 0 1 3 0 1 1 0 +10 9 8
S. Talbot 13 1/6 0/3 0/0 2 0 2 1 1 0 1 0 -3 2 -1
K. Burke 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -1
R. Gardner 15 1/3 0/0 2/2 0 2 2 1 2 0 1 0 -3 4 4
Total 2 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 -3 0 3
25 2/6 1/3 2/2 3 4 7 0 0 2 0 0 +15 7 12
30/76 10/38 8/12 17 25 42 20 12 6 5 0 78 91

Par Romain Davesne
