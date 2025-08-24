Le Dream donne la leçon au Liberty

C'était le choc de ce samedi entre une équipe du Dream qui n'a pas manqué l'occasion de conforter sa deuxième place à la maison, et une formation du Liberty orpheline de Sabrina Ionescu et Breanna Stewart. Battues 78-62 après une première mi-temps complètement ratée, les New-Yorkaises restent bloquées à la cinquième place.

En face, le Dream a pu compter sur ses leaders Allisha Gray (19 points) et Brionna Jones (17 points, 8 rebonds) et le soutien du trio Howard – Paopao -Hillmon pour prendre le meilleur départ et conserver son avance jusqu'au bout.

Allisha Gray a donné le ton en passant deux paniers à 3-points d'entrée, imitée dans la foulée par Te-Hina Paopao et Maya Caldwell (22-9). Brionna Jones a pris le relais avec deux lay-up avant de trouver Naz Hillmon pour scorer deux points de plus près du cercle. De loin, le trio Gray-Paopao-Hillmon a contribué à accentuer l'écart jusqu'à +21 à une minute de la pause (48-27).

Le coup de chaud de Marine Johannès n'a pas suffi

Malmené comme jamais, le Liberty a bu la tasse jusqu'au bout, allant jusqu'à compter 26 points de retard en fin de troisième quart-temps après un nouvel élan porté par la paire Gray-Jones (64-38). Le super passage de Marine Johannès avec quatre passes décisives et cinq points alignés entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième n'ont pas suffi à relancer la machine (64-53).

Atlanta a en effet répondu par un 10-0 entre les layup d'Allisha Gray et Naz Hillmon, le 3-points de Rhyne Howard et la claquette de Brionna Jones (74-53). New York a à peine réussi à sauver l'honneur en finissant sous les -20 en toute fin de match. Heureusement pour les championnes en titre, les retours de Sabrina Ionescu (pied) et Breanna Stewart (genou) ne devraient plus tarder.

New York va à présent recevoir Connecticut ce lundi et Washington jeudi soir avant d'entamer son dernier road-trip de la saison. Marine Johannès (3/12 au tir, dont 1/7 de loin) et Jonquel Jones (4/13 au tir, 3/8 de loin) auront notamment l'occasion de se racheter après leur sortie difficile en Géorgie. Atlanta s'attaque pour sa part à l'équipe en forme de la ligue avec la réception de Las Vegas ce mercredi soir. L'objectif, stopper la série de dix victoires des Aces !

